岡山国際サーキットで行なわれたスーパーフォーミュラ第2戦。決勝レースの結果は以下の通り。

【スーパーフォーミュラ第2戦岡山：決勝結果】

1. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）

2. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）＋0.782s

3. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）＋3.103s

4. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋5.579s

5. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋8.352s

6. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋8.640s

7. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG）＋19.186s

8. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋20.459s

9. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）＋21.233s

10. 野尻智紀（TEAM MUGEN）

11. 中山雄一（carrozzeria Team KCMG）＋26.369s

12. 塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）＋28.278s

13. 笹原右京（TEAM MUGEN）＋32.950s

14. 高星明誠（Buzz Racing with B-MAX）＋57.559s

15. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋57.961s

16. 大嶋和也（ROOKIE Racing）＋1:02.163s

サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） OUT

牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） OUT

阪口晴南（KONDO RACING） OUT