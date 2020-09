岡山国際サーキットで行なわれたスーパーフォーミュラ第2戦。決勝レースの結果は以下の通り。

【スーパーフォーミュラ第2戦岡山:決勝結果】

1. 坪井翔(JMS P.MU/CERUMO・INGING)

2. 石浦宏明(JMS P.MU/CERUMO・INGING)+0.782s

3. ニック・キャシディ(VANTELIN TEAM TOM’S)+3.103s

4. 平川亮(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)+5.579s

5. 関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)+8.352s

6. 山本尚貴(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)+8.640s

7. 国本雄資(carrozzeria Team KCMG)+19.186s

8. 福住仁嶺(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)+20.459s

9. 宮田莉朋(VANTELIN TEAM TOM’S)+21.233s

10. 野尻智紀(TEAM MUGEN)

11. 中山雄一(carrozzeria Team KCMG)+26.369s

12. 塚越広大(ThreeBond DRAGO CORSE)+28.278s

13. 笹原右京(TEAM MUGEN)+32.950s

14. 高星明誠(Buzz Racing with B-MAX)+57.559s

15. 大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING)+57.961s

16. 大嶋和也(ROOKIE Racing)+1:02.163s

サッシャ・フェネストラズ(KONDO RACING) OUT

牧野任祐(TCS NAKAJIMA RACING) OUT

阪口晴南(KONDO RACING) OUT