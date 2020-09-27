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SF第2戦岡山決勝速報｜坪井翔が初優勝！ セルモ・インギングがワンツー
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2020年スーパーフォーミュラ第2戦岡山の決勝レースが行なわれ、坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）がスーパーフォーミュラ初優勝を挙げた。
岡山国際サーキットで行なわれたスーパーフォーミュラ第2戦。決勝レースの結果は以下の通り。
【スーパーフォーミュラ第2戦岡山：決勝結果】
1. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）
2. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）＋0.782s
3. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）＋3.103s
4. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋5.579s
5. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋8.352s
6. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋8.640s
7. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG）＋19.186s
8. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋20.459s
9. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）＋21.233s
10. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
11. 中山雄一（carrozzeria Team KCMG）＋26.369s
12. 塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）＋28.278s
13. 笹原右京（TEAM MUGEN）＋32.950s
14. 高星明誠（Buzz Racing with B-MAX）＋57.559s
15. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋57.961s
16. 大嶋和也（ROOKIE Racing）＋1:02.163s
サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） OUT
牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） OUT
阪口晴南（KONDO RACING） OUT
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