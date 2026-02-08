本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

F1
F1
まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

MotoGPシーズン開幕イベント、マレーシアのクアラルンプールで開催。ライダーたちがレーシングマシンで街に繰り出す

MotoGP
MotoGP
MotoGP Launch
MotoGPシーズン開幕イベント、マレーシアのクアラルンプールで開催。ライダーたちがレーシングマシンで街に繰り出す

新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」

F1
F1
Haas launch
新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」

“日本発女性フォーミュラ”KYOJO CUP、変革初年度は「想像以上の出来栄え」と関谷氏。今季はレースをさらに面白くする取り組みも？

KYOJO CUP
KYOJO CUP
“日本発女性フォーミュラ”KYOJO CUP、変革初年度は「想像以上の出来栄え」と関谷氏。今季はレースをさらに面白くする取り組みも？

レギュレーション大変更で勢力図がまさかの激変！　メルセデス＆レッドブルがトップチーム入りするきっかけになった2009年

F1
F1
レギュレーション大変更で勢力図がまさかの激変！　メルセデス＆レッドブルがトップチーム入りするきっかけになった2009年

ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

F1
F1
Williams launch
ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

F1
F1
新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由
スーパーフォーミュラ

NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

ルーキーレーシングがスーパーフォーミュラの参戦体制を発表。昨年まで同チームのドライバーを務めた大嶋和也は“ガーディアン”としてチームに残るという。

戎井健一郎
編集:
優先ソースとして追加する
Kazuya Oshima, docomo business ROOKIE

写真：: Masahide Kamio

　スーパーフォーミュラに参戦するNTT docomo Business ROOKIEが、2026年シーズンの参戦体制を発表。既にドライバー等はアナウンスされているが、チームのサポーティングキャストや、昨年までドライバーを務めた大嶋和也の新たな役職などが明らかとなった。

　昨年までは『docomo business ROOKIE』の名称で参戦していたルーキーレーシング。メインパートナーのNTTコミュニケーションズ株式会社は昨年7月よりNTTドコモビジネス株式会社に社名変更しブランドロゴも変更されたが、今シーズンは『NTT docomo Business ROOKIE』にチーム名を変更し、新ブランドロゴがマシンに掲出されることになる。なおマシンカラーリングは昨年同様に黒を基調としたもので継続となる。

　ドライバーは既にアナウンスされている通り、福住仁嶺がKCMGから移籍加入。監督は引き続き石浦宏明が務める。またチーフエンジニアは木谷彬彦で継続、昨年はチーフメカニックを務めていた錦織健がチーム代表に就任し、セカンドメカニックだった前田沢応がチーフメカニックとなる体制だ。

Nirei Fukuzumi, docomo business ROOKIE

Nirei Fukuzumi, docomo business ROOKIE

写真: Masahide Kamio

　またチーム発足当初からドライバーを務め、昨年限りでスーパーフォーミュラを引退した大嶋和也は、“ガーディアン”という役職名でチームに残ることとなった。

　ガーディアン（gurdian）とは、一般的に「保護者」「守護者」「後見人」などといった意味を持つ。具体的にどういった役割となるかは明らかになっていないが、いずれにせよチームを見守りサポートする立場となりそうだ。

　昨年最終戦の際、大嶋に2026年もチームに残る計画はあるかと尋ねた際、彼はこう話していた。

「石浦さんと監督を代わるつもりもないし、特別肩書きも欲しくないという話はしていますが、1年間自由にサーキット中を動き回って、その時その時でルーキーレーシングに必要なことをやれるような立場でいようかなと思っています」

　1台体制ながら、大嶋のラストイヤーとなった昨年は7度の入賞を記録したルーキーレーシング。新加入の福住は昨年末のテストから好タイムをマークしており、注目チームのひとつとなっている。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 同じ“モータースポーツ”だけど……「この腕ひとつ」でトップを目指せるボートレースの世界。ドライバー、エンジニア、メカニックの1人3役
More from
戎井健一郎

“日本発女性フォーミュラ”KYOJO CUP、変革初年度は「想像以上の出来栄え」と関谷氏。今季はレースをさらに面白くする取り組みも？

KYOJO CUP
KYOJO CUP
“日本発女性フォーミュラ”KYOJO CUP、変革初年度は「想像以上の出来栄え」と関谷氏。今季はレースをさらに面白くする取り組みも？

“女子レーサー”というジャンルは、モータースポーツの新たな人気コンテンツとなり得るのか？　成功収めたボートレースに聞く

KYOJO CUP
KYOJO CUP
“女子レーサー”というジャンルは、モータースポーツの新たな人気コンテンツとなり得るのか？　成功収めたボートレースに聞く

同じ“モータースポーツ”だけど……「この腕ひとつ」でトップを目指せるボートレースの世界。ドライバー、エンジニア、メカニックの1人3役

General
General
同じ“モータースポーツ”だけど……「この腕ひとつ」でトップを目指せるボートレースの世界。ドライバー、エンジニア、メカニックの1人3役

最新ニュース

まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

F1
F1 F1
まるでジェット戦闘機……ジャン・アレジ所有のフェラーリF92Aが、約5億4000万円で落札

NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
NTT docomo Business ROOKIEがスーパーフォーミュラ参戦体制を発表。昨季で引退の大嶋和也は“ガーディアン”に就任

MotoGPシーズン開幕イベント、マレーシアのクアラルンプールで開催。ライダーたちがレーシングマシンで街に繰り出す

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP Launch
MotoGPシーズン開幕イベント、マレーシアのクアラルンプールで開催。ライダーたちがレーシングマシンで街に繰り出す

新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」

F1
F1 F1
Haas launch
新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」