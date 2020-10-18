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スーパーフォーミュラ / 第3戦：SUGO / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO予選｜タイム結果

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スーパーフォーミュラ第3戦SUGO予選｜タイム結果

2020年の全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦の予選がスポーツランドSUGOで行なわれ、セルジオ・セッテ・カマラ（Buzz Racing with B-Max）がポールポジションを獲得した。

【スーパーフォーミュラ第3戦SUGO予選タイム結果】
1. セルジオ・セッテ・カマラ（Buzz Racing with B-Max） 1'04''235
2. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'04''288
3. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'04''325
4. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'04''351
5. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'04''424
6. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'04''453
7. 山下健太（KONDO RACING） 1'04''582
8. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'04''739
-- 以下、予選Q2で決定 --
9. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'04''975
10. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'04''988
11. 石浦宏明（P.MU／CERUMO・INGING） 1'05''146
12. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） 1'05''209
13. 坪井翔（P.MU／CERUMO・INGING） 1'05''997
14. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'07''748
-- 以下、予選Q1で決定 --
15. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'05''487
16. 塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE） 1'05''451
17. 大嶋和也（ROOKIE Racing）1'05''915
18. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1'05''943
19. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）

 

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