スーパーフォーミュラ / 第3戦：SUGO / 速報ニュース
スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！
シェア
コメント
2020年の全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦がスポーツランドSUGOで行なわれ、ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）が優勝した。
【スーパーフォーミュラ第3戦SUGO決勝結果】
1. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）
2. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋3.974s
3. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋11.895s
4. 野尻智紀（TEAM MUGEN）＋20.759s
5. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG）＋24.172s
6. 山下健太（KONDO RACING）＋25.520s
7. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）＋26.173s
8. 石浦宏明（P.MU／CERUMO・INGING）＋34.571s
9. 大嶋和也（ROOKIE Racing）＋39.143s
10. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋39.798s
11. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋45.232s
12. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋45.296s
13. 坪井翔（P.MU／CERUMO・INGING）＋48.359s
14. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）＋51.819s
15. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）＋1lap
16. 塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）＋12laps
17. 笹原右京（TEAM MUGEN）＋18laps
18. セルジオ・セッテ・カマラ（Buzz Racing with B-Max）＋34laps
19. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）＋51laps
Read Also:
コメントを読み込む
この記事について
|シリーズ
|スーパーフォーミュラ
|イベント
|第3戦：SUGO
Trending 今日
スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！
シェア
コメント
Trending
スライドショー