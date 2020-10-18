スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
R
スーパーフォーミュラ
第1戦：もてぎ
29 8月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
スーパーフォーミュラ
第2戦：岡山
26 9月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
スーパーフォーミュラ
第3戦：SUGO
17 10月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
スーパーフォーミュラ
第4戦：オートポリス
14 11月
次のセッションまで……
26 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーフォーミュラ
第6戦：鈴鹿
14 11月
次のセッションまで……
26 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーフォーミュラ
第5戦：鈴鹿
05 12月
次のセッションまで……
47 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーフォーミュラ
最終戦：富士
19 12月
次のセッションまで……
61 days
全てのスケジュールを見る
全て見る:
スケジュール リザルト スタンディング
チケット
サインイン

Motorsport Network

TV チケットを購入 ストア

アプリをダウンロード

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケットを購入 ストア
スーパーフォーミュラ / 第3戦：SUGO / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！

シェア
コメント
スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！

2020年の全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦がスポーツランドSUGOで行なわれ、ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）が優勝した。

【スーパーフォーミュラ第3戦SUGO決勝結果】
1. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）
2. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋3.974s
3. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋11.895s
4. 野尻智紀（TEAM MUGEN）＋20.759s
5. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG）＋24.172s
6. 山下健太（KONDO RACING）＋25.520s
7. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）＋26.173s
8. 石浦宏明（P.MU／CERUMO・INGING）＋34.571s
9. 大嶋和也（ROOKIE Racing）＋39.143s
10. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋39.798s
11. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋45.232s
12. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋45.296s
13. 坪井翔（P.MU／CERUMO・INGING）＋48.359s
14. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）＋51.819s
15. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）＋1lap
16. 塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）＋12laps
17. 笹原右京（TEAM MUGEN）＋18laps
18. セルジオ・セッテ・カマラ（Buzz Racing with B-Max）＋34laps
19. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）＋51laps

 

Read Also:

SF第3戦SUGO｜新人セッテ・カマラが驚異の走り！　デビュー戦PP獲得の快挙達成！

前の記事

SF第3戦SUGO｜新人セッテ・カマラが驚異の走り！　デビュー戦PP獲得の快挙達成！

次の記事

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜昨年の王者が貫禄の走り、キャシディが今季初勝利

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜昨年の王者が貫禄の走り、キャシディが今季初勝利
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ スーパーフォーミュラ
イベント 第3戦：SUGO

Trending 今日

”秘密の”フロントウイングを投入したレッドブル。それが意味するモノとは？
F1 F1 / 分析

”秘密の”フロントウイングを投入したレッドブル。それが意味するモノとは？

F1メカ解説｜レッドブルRB16のフロントウイング、その裏側に隠された”秘密”
F1 F1 / 速報ニュース

F1メカ解説｜レッドブルRB16のフロントウイング、その裏側に隠された”秘密”

「パフォーマンスは望んだモノじゃなかった」マルケス弟、自身への批判に理解示す
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

「パフォーマンスは望んだモノじゃなかった」マルケス弟、自身への批判に理解示す

”爆発”する個性……史上最もワイルドなデザインのF1マシントップ50
F1 F1 / トップリスト

”爆発”する個性……史上最もワイルドなデザインのF1マシントップ50

ホンダMotoGP、レプソルとのタイトルスポンサー契約延長へ？
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

ホンダMotoGP、レプソルとのタイトルスポンサー契約延長へ？

グロージャン、プジョーのLMHプログラムに興味津々！「魅力的な選択肢を検討している」
WEC WEC / 速報ニュース

グロージャン、プジョーのLMHプログラムに興味津々！「魅力的な選択肢を検討している」

「奇跡の治療法なんかじゃない」クラッチローの復活3番手に“新型サス”は無関係か
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

「奇跡の治療法なんかじゃない」クラッチローの復活3番手に“新型サス”は無関係か

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！

最新ニュース

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜昨年の王者が貫禄の走り、キャシディが今季初勝利
SF スーパーフォーミュラ / レースレポート

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜昨年の王者が貫禄の走り、キャシディが今季初勝利

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！
SF スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！

SF第3戦SUGO｜新人セッテ・カマラが驚異の走り！　デビュー戦PP獲得の快挙達成！
SF スーパーフォーミュラ / 予選レポート

SF第3戦SUGO｜新人セッテ・カマラが驚異の走り！　デビュー戦PP獲得の快挙達成！

Q1落ちの危機から逆転しデビュー戦PP ……セッテ・カマラ「最後まで諦めずに頑張った結果」
SF スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

Q1落ちの危機から逆転しデビュー戦PP ……セッテ・カマラ「最後まで諦めずに頑張った結果」

Trending

1
F1

”秘密の”フロントウイングを投入したレッドブル。それが意味するモノとは？

1時間
2
F1

F1メカ解説｜レッドブルRB16のフロントウイング、その裏側に隠された”秘密”

3
MotoGP

「パフォーマンスは望んだモノじゃなかった」マルケス弟、自身への批判に理解示す

4
F1

”爆発”する個性……史上最もワイルドなデザインのF1マシントップ50

5
MotoGP

ホンダMotoGP、レプソルとのタイトルスポンサー契約延長へ？

最新ニュース

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜昨年の王者が貫禄の走り、キャシディが今季初勝利
SF

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜昨年の王者が貫禄の走り、キャシディが今季初勝利

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！
SF

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO｜決勝順位速報：キャシディが今季初勝利！

SF第3戦SUGO｜新人セッテ・カマラが驚異の走り！　デビュー戦PP獲得の快挙達成！
SF

SF第3戦SUGO｜新人セッテ・カマラが驚異の走り！　デビュー戦PP獲得の快挙達成！

Q1落ちの危機から逆転しデビュー戦PP ……セッテ・カマラ「最後まで諦めずに頑張った結果」
SF

Q1落ちの危機から逆転しデビュー戦PP ……セッテ・カマラ「最後まで諦めずに頑張った結果」

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO予選｜タイム結果
SF

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO予選｜タイム結果

最新のビデオ

Super Formula: Okayama - Race Highlights 02:03
スーパーフォーミュラ

Super Formula: Okayama - Race Highlights

サッシャ・フェネストラズ、ファンに向けて日本語でメッセージ！ 00:44
スーパーフォーミュラ

サッシャ・フェネストラズ、ファンに向けて日本語でメッセージ！

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」決勝 54:59
スーパーフォーミュラ

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」決勝

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」予選 37:58
スーパーフォーミュラ

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」予選

TGR e-Motorsports Fes. 01:56:38
スーパーフォーミュラ

TGR e-Motorsports Fes.

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.