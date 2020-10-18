【スーパーフォーミュラ第3戦SUGO決勝結果】

1. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）

2. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋3.974s

3. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋11.895s

4. 野尻智紀（TEAM MUGEN）＋20.759s

5. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG）＋24.172s

6. 山下健太（KONDO RACING）＋25.520s

7. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）＋26.173s

8. 石浦宏明（P.MU／CERUMO・INGING）＋34.571s

9. 大嶋和也（ROOKIE Racing）＋39.143s

10. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋39.798s

11. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）＋45.232s

12. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋45.296s

13. 坪井翔（P.MU／CERUMO・INGING）＋48.359s

14. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）＋51.819s

15. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）＋1lap

16. 塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）＋12laps

17. 笹原右京（TEAM MUGEN）＋18laps

18. セルジオ・セッテ・カマラ（Buzz Racing with B-Max）＋34laps

19. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）＋51laps