スーパーフォーミュラ第6戦JAF鈴鹿｜予選タイム結果
スーパーフォーミュラ第6戦JAF鈴鹿の予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）だった。
【Q3】
|順位
|ドライバー
|チーム
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ニック キャシディ
|Vantelin Team TOM'S
|3
|1'34.442
|221.354
|2
|大湯 都史樹
|TCS Nakajima Racing
|5
|1'34.624
|0.182
|0.182
|220.929
|3
|笹原 右京
|Team Mugen
|4
|1'34.871
|0.429
|0.247
|220.353
|4
|山本 尚貴
|DoCoMo Team Dandelion Racing
|5
|1'34.891
|0.449
|0.020
|220.307
|5
|福住 仁嶺
|DoCoMo Team Dandelion Racing
|5
|1'34.981
|0.539
|0.090
|220.098
|6
|小林 可夢偉
|carrozzeria Team KCMG
|3
|1'35.005
|0.563
|0.024
|220.043
|7
|中嶋 一貴
|Vantelin Team TOM'S
|2
|1'35.123
|0.681
|0.118
|219.770
|8
|Charles Milesi
|Buzz Racing with B-Max
|5
|1'35.492
|1.050
|0.369
|218.920
|フルリザルトを見る
Read Also:
【Q2】
|順位
|ドライバー
|チーム
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ニック キャシディ
|Vantelin Team TOM'S
|6
|1'34.763
|220.605
|2
|大湯 都史樹
|TCS Nakajima Racing
|2
|1'34.925
|0.162
|0.162
|220.228
|3
|Charles Milesi
|Buzz Racing with B-Max
|5
|1'35.013
|0.250
|0.088
|220.024
|フルリザルトを見る
【Q1Aグループ】
1.サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:35.550
2.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:35.586
3.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:35.587
4.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:35.628
5.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:35.752
6.シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max）1:35.844
7.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.990
---以下Q1敗退-
8.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:36.148
9.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:36.172
10.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:36.666
【Q1Bグループ】
1.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:34.924
2.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:35.296
3.笹原右京（TEAM MUGEN）1:35.509
4.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:35.515
5.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:35.519
6.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:35.588
7.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.598
---以下Q1敗退-
8.松下信治（Buzz Racing with B-Max）1:35.685
9.山下健太（KONDO RACING）1:35.797
10.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1:36.764
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