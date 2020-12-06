スーパーフォーミュラ第6戦JAF鈴鹿｜予選タイム結果

【Q3】

【Q2】

順位 ドライバー チーム 周回数 タイム 差 前車との差 平均速度 1 ニック キャシディ Vantelin Team TOM'S 6 1'34.763 220.605 2 大湯 都史樹 TCS Nakajima Racing 2 1'34.925 0.162 0.162 220.228 3 Charles Milesi Buzz Racing with B-Max 5 1'35.013 0.250 0.088 220.024

【Q1Aグループ】

1.サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:35.550

2.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:35.586

3.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:35.587

4.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:35.628

5.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:35.752

6.シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max）1:35.844

7.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.990

---以下Q1敗退-

8.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:36.148

9.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:36.172

10.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:36.666

【Q1Bグループ】

1.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:34.924

2.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:35.296

3.笹原右京（TEAM MUGEN）1:35.509

4.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:35.515

5.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:35.519

6.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:35.588

7.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.598

---以下Q1敗退-

8.松下信治（Buzz Racing with B-Max）1:35.685

9.山下健太（KONDO RACING）1:35.797

10.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1:36.764