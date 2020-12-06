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スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第6戦JAF鈴鹿｜予選タイム結果

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スーパーフォーミュラ第6戦JAF鈴鹿｜予選タイム結果

スーパーフォーミュラ第6戦JAF鈴鹿の予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）だった。

【Q3】

順位 ドライバー チーム 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 New Zealand ニック キャシディ Vantelin Team TOM'S 3 1'34.442     221.354
2 Japan 大湯 都史樹 TCS Nakajima Racing 5 1'34.624 0.182 0.182 220.929
3 Japan 笹原 右京 Team Mugen 4 1'34.871 0.429 0.247 220.353
4 Japan 山本 尚貴 DoCoMo Team Dandelion Racing 5 1'34.891 0.449 0.020 220.307
5 Japan 福住 仁嶺 DoCoMo Team Dandelion Racing 5 1'34.981 0.539 0.090 220.098
6 Japan 小林 可夢偉 carrozzeria Team KCMG 3 1'35.005 0.563 0.024 220.043
7 Japan 中嶋 一貴 Vantelin Team TOM'S 2 1'35.123 0.681 0.118 219.770
8 France Charles Milesi Buzz Racing with B-Max 5 1'35.492 1.050 0.369 218.920
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【Q2】

順位 ドライバー チーム 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 New Zealand ニック キャシディ Vantelin Team TOM'S 6 1'34.763     220.605
2 Japan 大湯 都史樹 TCS Nakajima Racing 2 1'34.925 0.162 0.162 220.228
3 France Charles Milesi Buzz Racing with B-Max 5 1'35.013 0.250 0.088 220.024
フルリザルトを見る

【Q1Aグループ】
1.サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:35.550
2.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:35.586
3.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:35.587
4.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:35.628
5.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:35.752
6.シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max）1:35.844
7.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.990
---以下Q1敗退-
8.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:36.148
9.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:36.172
10.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:36.666

【Q1Bグループ】
1.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:34.924
2.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:35.296
3.笹原右京（TEAM MUGEN）1:35.509
4.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:35.515
5.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:35.519
6.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:35.588
7.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.598
---以下Q1敗退-
8.松下信治（Buzz Racing with B-Max）1:35.685
9.山下健太（KONDO RACING）1:35.797
10.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1:36.764

 

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