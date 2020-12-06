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スーパーフォーミュラ第6戦鈴鹿｜決勝タイム結果
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スーパーフォーミュラ第6戦JAF鈴鹿GPの決勝レースが行なわれた。優勝はTCS NAKAJIMA RACINGの大湯都史樹だった。
|順位
|ドライバー
|チーム
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|ポイント
|1
|大湯 都史樹
|TCS Nakajima Racing
|30
|1:02'59.044
|20
|2
|福住 仁嶺
|DoCoMo Team Dandelion Racing
|30
|1:02'59.506
|0.462
|0.462
|15
|3
|関口 雄飛
|ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
|30
|1:03'09.493
|10.449
|9.987
|11
|4
|坪井 翔
|JMS P.mu/cerumo-INGING
|30
|1:03'10.019
|10.975
|0.526
|8
|5
|野尻 智紀
|Team Mugen
|30
|1:03'14.136
|15.092
|4.117
|6
|6
|山下 健太
|Kondo Racing
|30
|1:03'15.809
|16.765
|1.673
|5
|7
|平川 亮
|ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
|30
|1:03'16.435
|17.391
|0.626
|4
|8
|牧野 任祐
|TCS Nakajima Racing
|30
|1:03'18.268
|19.224
|1.833
|3
|9
|大嶋 和也
|ROOKIE Racing
|30
|1:03'18.365
|19.321
|0.097
|2
|10
|石浦 宏明
|JMS P.mu/cerumo-INGING
|30
|1:03'19.807
|20.763
|1.442
|1
|フルリザルトを見る
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