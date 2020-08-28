スーパーフォーミュラもてぎ公式合同テスト｜タイム結果

ツインリンクもてぎで行なわれる2020年スーパーフォーミュラ開幕戦を前にして、8月28日（金）に同地で公式合同テストが行なわれた。以下はそのタイム結果。

【スーパーフォーミュラもてぎ公式テスト：タイム結果】

1. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'33''717

2. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'33''729

3. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'33''792

4. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'33''871

5. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'33''903

6. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'34''018

7. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'34''167

8. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1'34''169

9. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'34''209

10. 山下健太（KONDO RACING） 1'34''264

11. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） 1'34''442

12. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1'34''470

13. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'34''472

14. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'34''717

15. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'35''047

16. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'35''246

17. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'35''274

18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond DRAGO CORSE） 1'35''406

19. 名取鉄平（Buzz Racing with B-MAX） 1'35''908