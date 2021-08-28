スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ予選速報：野尻智紀が驚速タイムでポールポジション獲得！
スーパーフォーミュラ第5戦もてぎの予選では、野尻智紀がポールポジションを獲得した。
【スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：公式予選結果】
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'31.073
2. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'31.318
3. 松下信治（B-Max Racing Team）1'31.371
4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'31.395
5. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'31.402
6. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'31.739
7. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1'31.928
8. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'31.937
--以下Q2で敗退--
9. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'31.895
10. 山下健太（KONDO RACING）1'32.415
11. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'31.997
12. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'32.471
13. 塚越広大（ThreeBond Drago CORSE）1'46.413
14. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'32.599
--以下Q1で敗退--
15. 国本雄資（KCMG）1'32.633
16. 小高一斗（KCMG）1'33.128
17. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'33.011
18. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）1'33.608
19. 中山雄一（KONDO RACING）1'34.168
※宮田はエンジン交換により予選結果から10グリッド降格の裁定が下されている。