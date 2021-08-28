スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ予選速報：野尻智紀が驚速タイムでポールポジション獲得！

【スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：公式予選結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'31.073

2. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'31.318

3. 松下信治（B-Max Racing Team）1'31.371

4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'31.395

5. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'31.402

6. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'31.739

7. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1'31.928

8. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'31.937

--以下Q2で敗退--

9. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'31.895

10. 山下健太（KONDO RACING）1'32.415

11. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'31.997

12. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'32.471

13. 塚越広大（ThreeBond Drago CORSE）1'46.413

14. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'32.599

--以下Q1で敗退--

15. 国本雄資（KCMG）1'32.633

16. 小高一斗（KCMG）1'33.128

17. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'33.011

18. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）1'33.608

19. 中山雄一（KONDO RACING）1'34.168

※宮田はエンジン交換により予選結果から10グリッド降格の裁定が下されている。