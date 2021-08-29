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スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ決勝順位速報：野尻智紀がポールトゥウィン！ 今季3勝目
ツインリンクもてぎで行なわれたスーパーフォーミュラ第5戦では、TEAM MUGENの野尻智紀が優勝を飾った。
【スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：決勝結果】
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
2. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）＋1.039s
3. 松下信治（B-Max Racing Team）＋3.683s
4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）＋4.409s
5. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）＋20.317s
6. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋21.606s
7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋23.383s
8. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）＋23.880s
9. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）＋28.085s
10. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）＋31.639s
11. 国本雄資（KCMG）＋33.365s
12. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）＋33.945s
13. 中山雄一（KONDO RACING）＋54.957s
14. 小高一斗（KCMG）＋55.706s
15. 山下健太（KONDO RACING）＋56.528s
16. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）＋57.557s
福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
塚越広大（ThreeBond Drago CORSE）
大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）
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