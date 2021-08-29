スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ決勝順位速報：野尻智紀がポールトゥウィン！　今季3勝目

【スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：決勝結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）

2. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）＋1.039s

3. 松下信治（B-Max Racing Team）＋3.683s

4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）＋4.409s

5. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）＋20.317s

6. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋21.606s

7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋23.383s

8. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）＋23.880s

9. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）＋28.085s

10. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）＋31.639s

11. 国本雄資（KCMG）＋33.365s

12. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）＋33.945s

13. 中山雄一（KONDO RACING）＋54.957s

14. 小高一斗（KCMG）＋55.706s

15. 山下健太（KONDO RACING）＋56.528s

16. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）＋57.557s

福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

塚越広大（ThreeBond Drago CORSE）

大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）

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