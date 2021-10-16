スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ予選速報：大津弘樹がキャリア初ポールポジション！

【スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ：公式予選結果】

1. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1'32.317

2. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.847

3. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'37.141

4. 山下健太（KONDO RACING） 1'37.270

5. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.596

6. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'37.668

7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'38.181

8. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'38.228

--以下Q2で敗退--

9. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'42.708

10. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'51.872

11. 松下信治（B-Max Racing Team）1'47.693

12. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'53.159

13. 国本雄資（KCMG）1'50.529

14. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）2'01.918

--以下Q1で敗退--

15. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'30.748

16. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）1'32.228

17. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'30.998

18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1'31.780

19. 小林可夢偉（KCMG）

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