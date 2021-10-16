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スーパーフォーミュラ / 第6戦：もてぎ ニュース

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ予選速報：大津弘樹がキャリア初ポールポジション！

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎの予選では、大津弘樹がポールポジションを獲得した。

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ予選速報：大津弘樹がキャリア初ポールポジション！

【スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ：公式予選結果】
1. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1'32.317
2. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.847
3. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'37.141
4. 山下健太（KONDO RACING） 1'37.270
5. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.596
6. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'37.668
7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'38.181
8. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'38.228
--以下Q2で敗退--
9. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'42.708
10. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'51.872
11. 松下信治（B-Max Racing Team）1'47.693
12. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'53.159
13. 国本雄資（KCMG）1'50.529
14. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）2'01.918
--以下Q1で敗退--
15. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'30.748
16. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）1'32.228
17. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'30.998
18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1'31.780
19. 小林可夢偉（KCMG）

 

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