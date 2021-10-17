前 / 【スーパーフォーミュラ】ウエット濃厚の第6戦決勝、台風の目はKONDO RACINGか？ 山下＆フェネストラズ共に手応えあり 次 / スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ決勝：大荒れのレースを大津弘樹が制しSF初優勝。野尻智紀が初王座獲得スーパーフォーミュラ / 第6戦：もてぎ ニュース
野尻智紀、最終戦を残し2021年スーパーフォーミュラ王座確定！ 優勝は大津弘樹｜第6戦もてぎ決勝速報
2021年スーパーフォーミュラ第6戦がツインリンクもてぎで行なわれ、大津弘樹が優勝。野尻智紀がシリーズタイトルを確定させた。
【スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ：決勝結果】
1. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）
2. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）
3. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
4. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）
5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
6. 松下信治（B-Max Racing Team）
7. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
8. 山下健太（KONDO RACING）
9. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
10. 小林可夢偉（KCMG）
11. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）
12. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
13. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）
14. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）
15. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING
16. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）
17. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）
18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）
19. 国本雄資（KCMG）
Read Also:
シェア
コメント
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
前の記事
【スーパーフォーミュラ】ウエット濃厚の第6戦決勝、台風の目はKONDO RACINGか？ 山下＆フェネストラズ共に手応えあり
次の記事
スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ決勝：大荒れのレースを大津弘樹が制しSF初優勝。野尻智紀が初王座獲得
コメントを読み込む
野尻智紀、最終戦を残し2021年スーパーフォーミュラ王座確定！ 優勝は大津弘樹｜第6戦もてぎ決勝速報
シェア
コメント
Trending 今日
最新ニュース
Listen to this article