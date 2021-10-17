チケット
サインイン

Motorsport Network

part of
TV チケット Fashion ジョルジョ・ピオラ Jobs

アプリをダウンロード

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケット Fashion ジョルジョ・ピオラ Jobs
/ 【スーパーフォーミュラ】ウエット濃厚の第6戦決勝、台風の目はKONDO RACINGか？　山下＆フェネストラズ共に手応えあり / スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ決勝：大荒れのレースを大津弘樹が制しSF初優勝。野尻智紀が初王座獲得
スーパーフォーミュラ / 第6戦：もてぎ ニュース

野尻智紀、最終戦を残し2021年スーパーフォーミュラ王座確定！　優勝は大津弘樹｜第6戦もてぎ決勝速報

2021年スーパーフォーミュラ第6戦がツインリンクもてぎで行なわれ、大津弘樹が優勝。野尻智紀がシリーズタイトルを確定させた。

野尻智紀、最終戦を残し2021年スーパーフォーミュラ王座確定！　優勝は大津弘樹｜第6戦もてぎ決勝速報

【スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ：決勝結果】

1. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）
2. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）
3. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
4. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）
5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
6. 松下信治（B-Max Racing Team）
7. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
8. 山下健太（KONDO RACING）
9. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
10. 小林可夢偉（KCMG）
11. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）
12. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
13. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）
14. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）
15. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING
16. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）
17. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）
18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）
19. 国本雄資（KCMG）

 

Read Also:

シェア
コメント
【スーパーフォーミュラ】ウエット濃厚の第6戦決勝、台風の目はKONDO RACINGか？　山下＆フェネストラズ共に手応えあり

前の記事

【スーパーフォーミュラ】ウエット濃厚の第6戦決勝、台風の目はKONDO RACINGか？　山下＆フェネストラズ共に手応えあり

次の記事

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ決勝：大荒れのレースを大津弘樹が制しSF初優勝。野尻智紀が初王座獲得

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ決勝：大荒れのレースを大津弘樹が制しSF初優勝。野尻智紀が初王座獲得
コメントを読み込む

Trending 今日

F1カタールGP開催、MotoGPにとっては悪いニュース？　「何もかもを破壊されてしまう」とライダー悲観
MotoGP MotoGP

F1カタールGP開催、MotoGPにとっては悪いニュース？　「何もかもを破壊されてしまう」とライダー悲観

【特別インタビュー】”先輩”片山右京を泣かせられるか？　角田裕毅「それを達成するため、今はただ鍛錬と周回を重ねるだけ……」
F1 F1

【特別インタビュー】”先輩”片山右京を泣かせられるか？　角田裕毅「それを達成するため、今はただ鍛錬と周回を重ねるだけ……」

野尻智紀、最終戦を残し2021年スーパーフォーミュラ王座確定！　優勝は大津弘樹｜第6戦もてぎ決勝速報
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

野尻智紀、最終戦を残し2021年スーパーフォーミュラ王座確定！　優勝は大津弘樹｜第6戦もてぎ決勝速報

ラズガットリオグル、2023年MotoGP転向はある？　「ファクトリーマシンや良い契約が必要」
MotoGP MotoGP

ラズガットリオグル、2023年MotoGP転向はある？　「ファクトリーマシンや良い契約が必要」

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ決勝：大荒れのレースを大津弘樹が制しSF初優勝。野尻智紀が初王座獲得
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ決勝：大荒れのレースを大津弘樹が制しSF初優勝。野尻智紀が初王座獲得

F1、全23戦の2022年カレンダー案発表、日本GPは10月9日決勝予定。中国GPがカレンダー落ちに
F1 F1

F1、全23戦の2022年カレンダー案発表、日本GPは10月9日決勝予定。中国GPがカレンダー落ちに

【ギャラリー】諸行無常。今はなきMotoGP参戦15チーム……あなたは覚えていますか？
MotoGP MotoGP

【ギャラリー】諸行無常。今はなきMotoGP参戦15チーム……あなたは覚えていますか？

ロッシ「ジョナサン・レイにMotoGP参戦のいいチャンスがなかったのは残念」
MotoGP MotoGP

ロッシ「ジョナサン・レイにMotoGP参戦のいいチャンスがなかったのは残念」

最新ニュース

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ決勝：大荒れのレースを大津弘樹が制しSF初優勝。野尻智紀が初王座獲得
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ決勝：大荒れのレースを大津弘樹が制しSF初優勝。野尻智紀が初王座獲得

野尻智紀、最終戦を残し2021年スーパーフォーミュラ王座確定！　優勝は大津弘樹｜第6戦もてぎ決勝速報
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

野尻智紀、最終戦を残し2021年スーパーフォーミュラ王座確定！　優勝は大津弘樹｜第6戦もてぎ決勝速報

【スーパーフォーミュラ】ウエット濃厚の第6戦決勝、台風の目はKONDO RACINGか？　山下＆フェネストラズ共に手応えあり
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

【スーパーフォーミュラ】ウエット濃厚の第6戦決勝、台風の目はKONDO RACINGか？　山下＆フェネストラズ共に手応えあり

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ：日曜フリー走行は大雨によりコースオフ続出。トップはフェネストラズ
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ

スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ：日曜フリー走行は大雨によりコースオフ続出。トップはフェネストラズ

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.