野尻智紀、最終戦を残し2021年スーパーフォーミュラ王座確定！　優勝は大津弘樹｜第6戦もてぎ決勝速報

【スーパーフォーミュラ第6戦もてぎ：決勝結果】

1. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）

2. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）

3. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

4. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）

5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）

6. 松下信治（B-Max Racing Team）

7. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）

8. 山下健太（KONDO RACING）

9. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）

10. 小林可夢偉（KCMG）

11. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）

12. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

13. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）

14. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）

15. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING

16. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）

17. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）

18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）

19. 国本雄資（KCMG）