【スーパーフォーミュラ】鈴鹿公式合同テスト｜セッション3タイム結果
スーパーフォーミュラ公式合同テストのセッション3が鈴鹿サーキットで行なわれた。終盤には雨も降り出しウエットコンディションとなったが、TEAM IMPULの平川亮が残した1分36秒355というタイムがトップとなった。
【スーパーフォーミュラ鈴鹿公式合同テスト｜セッション3タイム結果】
1. 平川亮（TEAM IMPUL） 1'36.355
2. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'36.660
3. 笹原右京（DANDELION RACING） 1'36.845
4. 坪井翔（INGING MOTORSPORT） 1'36.994
5. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'37.325
6. 野尻智紀（MUGEN） 1'37.541
7. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'37.565
8. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'37.615
9. 阪口晴南（INGING MOTORSPORT） 1'37.801
10. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'37.865
11. 関口雄飛（TEAM IMPUL） 1'38.163
12. 山下健太（KONDO RACING） 1'38.212
13. 中山雄一（KONDO RACING） 1'38.414
14. 国本雄資（KCMG） 1'38.420
15. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'38.427
16. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'38.724
17. 小高一斗（KCMG） 1'38.882
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