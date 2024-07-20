“第1回瑶子女王杯”が開幕。トップタイムは牧野任祐、復調の大湯都史樹が続く｜スーパーフォーミュラ第4戦富士：土曜フリー走行タイム結果
『第1回瑶子女王杯』の冠がつけられたスーパーフォーミュラ第4戦富士が開幕。レースウィーク最初のセッションである土曜フリー走行では、牧野任祐がトップタイムを記録した。
Tadasuke Makino, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第4戦富士：土曜フリー走行タイム結果
1. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''582
2. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''723
3. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'23''739
4. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'23''800
5. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'23''908
6. 山下健太（KONDO RACING）1'23''919
7. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'24''007
8. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'24''019
9. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'24''063
10. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'24''137
11. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'24''158
12. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'24''213
13. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'24''316
14. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'24''361
15. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'24''366
16. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'24''382
17. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'24''469
18. 小高一斗（KONDO RACING）1'24''556
19. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'24''994
20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'25''162
21. Juju（TGM Grand Prix）1'25''716
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