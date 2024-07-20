“第1回瑶子女王杯”が開幕。トップタイムは牧野任祐、復調の大湯都史樹が続く｜スーパーフォーミュラ第4戦富士：土曜フリー走行タイム結果

スーパーフォーミュラ第4戦富士：土曜フリー走行タイム結果

1. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''582

2. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''723

3. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'23''739

4. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'23''800

5. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'23''908

6. 山下健太（KONDO RACING）1'23''919

7. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'24''007

8. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'24''019

9. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'24''063

10. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'24''137

11. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'24''158

12. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'24''213

13. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'24''316

14. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'24''361

15. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'24''366

16. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'24''382

17. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'24''469

18. 小高一斗（KONDO RACING）1'24''556

19. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'24''994

20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'25''162

21. Juju（TGM Grand Prix）1'25''716