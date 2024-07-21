“夫婦優勝”目指す坪井翔がトップタイム。三宅淳詞、小林可夢偉が続く｜スーパーフォーミュラ第4戦富士：日曜フリー走行タイム結果
富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラ第4戦。決勝のセットアップ確認などを行なう日曜フリー走行では、坪井翔がトップタイムを記録した。
Sho Tsuboi, VANTELIN TEAM TOM’S
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第4戦富士：日曜フリー走行タイム結果
1. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'25''258
2. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'25''297
3. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'25''332
4. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'25''360
5. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'25''640
6. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'25''696
7. 小高一斗（KONDO RACING）1'25''708
8. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'25''748
9. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'25''782
10. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'25''791
11. 山下健太（KONDO RACING）1'25''795
12. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'25''910
13. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'25''957
14. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'25''970
15. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'25''972
16. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'26''119
17. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'26''138
18. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'26''158
19. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'26''259
20. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'26''458
21. Juju（TGM Grand Prix）1'27''195
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