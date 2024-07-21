“夫婦優勝”目指す坪井翔がトップタイム。三宅淳詞、小林可夢偉が続く｜スーパーフォーミュラ第4戦富士：日曜フリー走行タイム結果

スーパーフォーミュラ第4戦富士：日曜フリー走行タイム結果

1. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'25''258

2. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'25''297

3. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'25''332

4. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'25''360

5. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'25''640

6. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'25''696

7. 小高一斗（KONDO RACING）1'25''708

8. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'25''748

9. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'25''782

10. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'25''791

11. 山下健太（KONDO RACING）1'25''795

12. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'25''910

13. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'25''957

14. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'25''970

15. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'25''972

16. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'26''119

17. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'26''138

18. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'26''158

19. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'26''259

20. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'26''458

21. Juju（TGM Grand Prix）1'27''195