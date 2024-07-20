KCMGの福住仁嶺がポールポジション獲得！　フロントロウに岩佐歩夢｜スーパーフォーミュラ第4戦富士：予選タイム結果

スーパーフォーミュラ第4戦富士：予選結果

1. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'22''543

2. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'22''560

3. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'22''571

4. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'22''573

5. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22''744

6. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22''749

7. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'22''792

8. 山下健太（KONDO RACING）1'22''807

9. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'22''921

10. 小高一斗（KONDO RACING）1'22''947

11. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'23''336

12. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'43''071

——以下Q1敗退——

13. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'23''505

14. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'23''408

15. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'23''523

16. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'23''803

17. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'23''704

18. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'23''808

19. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'24''247

20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'24''303

21. Juju（TGM Grand Prix）1'24''960