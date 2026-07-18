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スーパーフォーミュラ 第6戦・第7戦・第3戦富士

大波乱！　ウエット予選でIMPULのオサリバンがポール獲得｜スーパーフォーミュラ第6戦富士：予選速報

スーパーフォーミュラ第6戦の予選は、ウエット路面でのセッションとなったことが波乱を呼んだ。ポールポジションはザック・オサリバン（TEAM IMPUL）。ランキングトップの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）、2番手の岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）は共にQ1でノックアウトとなった。

編集:
Zak O'Sullivan, TEAM IMPUL

Zak O'Sullivan, TEAM IMPUL

写真：: Masahide Kamio

■スーパーフォーミュラ第6戦富士：予選結果

1. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:32.166
2. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:32.429
3. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:32.501
4. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:32.617
5. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:32.663
6. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:32.688
7. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:32.706
8. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:32.785
9. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:33.030
10. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:33.185
11. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:33.247
12. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:33.273
——以下Q1敗退——
13. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:33.660
14. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:34.400
15. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:33.703
16. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:34.559
17. 小出峻（ThreeBond Racing）1:33.764
18. 山下健太（KCMG）1:34.933
19. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:33.849
20. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:34.976
21. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:34.287
22. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:35.143
23. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:34.720
24. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）2:06.719

 

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