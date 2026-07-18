苦戦が続いた野尻智紀が1年ぶりに“指定席”のポールポジション。精神的な葛藤も明かす「周りからの期待感も薄らいできていると感じていた」

スーパーフォーミュラ第7戦富士のポールポジションを手にしたのは、TEAM MUGEN AUTOBACSの野尻智紀だった。“予選最速男”の野尻だが、ポール獲得はちょうど1年前に行なわれた第6戦富士以来であった。

2021年、2022年に2年連続でシリーズチャンピオンに輝いた野尻は、2023年、2024年もランキング3位、2位と、選手権の最前線で戦ってきた。昨シーズンも4度のポールポジションを獲得したが、全体的に安定感を欠くシーズンとなってしまい、ランキング5位に終わった。

そして今季は不振に拍車がかかってしまっており、4戦を終えた時点で8位入賞1回のみ。それも天候不良でハーフポイントになったレースでの入賞であり、決勝での獲得ポイントはわずか1.5となっていた。

しかし第7戦の予選では、2番手以下にコンマ3秒以上の差をつける会心のパフォーマンスを見せ、ポールを獲得。往時の圧倒的な速さが再び戻ってきた。

そこに至るまでは、野尻としても精神的な葛藤があった様子。「周りからの期待感も薄らいできているなということも、何となく感じていた」として、こう語った。

「その中で自分を保つことは大変です。ただ『しっかりやらないといけない』という思いが強くなるにつれて、走りも安定しなくなる……そういう葛藤もありました」

「とはいえ目の前のことを一歩一歩やっていかないと今いる位置には戻れないと思っていたので、焦る気持ちを抑えながらやっていたつもりです。ただ、気持ちばかり前にいっちゃう時も多かったので、そこも反省しなきゃいけないのかな……と思います」

「今日の予選に関しては、非常にいいパッケージをみんなで用意できたし、それを自分がミスなくまとめて形にすることができたので、ひとまずホッとしています」

スーパーフォーミュラでは昨年に新スペックのタイヤが投入されているが、野尻陣営はこのタイヤを使いこなすことに苦労してきた。事前の富士テストでも試行錯誤していた中で、今回の予選に向けてはタイヤにうまく合わせ込んだセットアップができたという。

野尻がポールからスタートする第7戦決勝は、19日（日）午後に行なわれる。同日午前には中止となったオートポリス戦の代替レースが予定されており、野尻は3番グリッドからスタートする。「2連勝ってあまりしたことがないと思っているので（※過去に2回連勝を記録）、そういうことができるように準備していきたいです」と彼は意気込んだ。