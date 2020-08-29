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スーパーフォーミュラ / 第1戦：もてぎ / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第1戦もてぎフリー走行｜タイム結果

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スーパーフォーミュラ第1戦もてぎフリー走行｜タイム結果

2020年スーパーフォーミュラ開幕戦もてぎのフリー走行がツインリンクもてぎで行なわれ、大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）がトップタイムをマークした。

　ツインリンクもてぎで行なわれる2020年スーパーフォーミュラ開幕戦のフリー走行が行なわれた。以下はそのタイム結果。

【スーパーフォーミュラもてぎフリー走行：タイム結果】

1.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:32.703
2.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:32.753
3.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:32.813
4.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:32.854
5.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:32.871
6.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:32.876
7.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:33.034
8.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:33.175
9.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:33.213
10.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:33.221
11.山下健太（KONDO RACING）1:33.242
12.笹原右京（TEAM MUGEN）1:33.383
13.野尻智紀（TEAM MUGEN）1.33.437
14.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:33.582
15.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:33.898
16.大嶋和也（ROOKIE Racing）1.33.967
17.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:34.001
18.名取鉄平（Buzz Racing with B-MAX）1:34.051
19.タチアナ・カルデロン（ThreeBond DRAGO CORSE）1.36.173

 

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