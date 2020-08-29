スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果
2020年スーパーフォーミュラ開幕戦もてぎの専有走行がツインリンクもてぎで行なわれ、平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）がトップタイムをマークした。
ツインリンクもてぎで行なわれる2020年スーパーフォーミュラ開幕戦の金曜専有走行が行なわれた。以下はそのタイム結果。
【スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行タイム結果】
1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:32.483
2.山下健太（KONDO RACING）1:32.602
3.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:32.778
4.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:32.792
5.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:32.814
6.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:32.898
7.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:32.973
8.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:32.977
9.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:32.997
10.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:33.002
11.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:33.026
12.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:33.549
13.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:33.580
14.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:33.625
15.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:33.746
16.タチアナ・カルデロン（ThreeBond DRAGO CORSE）1:34.154
17.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:34.536
18.名取鉄平（Buzz Racing with B-MAX）1:34.704
19.笹原右京（TEAM MUGEN）1:34.850
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