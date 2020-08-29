スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果

ツインリンクもてぎで行なわれる2020年スーパーフォーミュラ開幕戦の金曜専有走行が行なわれた。以下はそのタイム結果。

【スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行タイム結果】

1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:32.483

2.山下健太（KONDO RACING）1:32.602

3.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:32.778

4.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:32.792

5.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:32.814

6.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:32.898

7.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:32.973

8.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:32.977

9.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:32.997

10.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:33.002

11.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:33.026

12.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:33.549

13.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:33.580

14.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:33.625

15.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:33.746

16.タチアナ・カルデロン（ThreeBond DRAGO CORSE）1:34.154

17.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:34.536

18.名取鉄平（Buzz Racing with B-MAX）1:34.704

19.笹原右京（TEAM MUGEN）1:34.850