スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
R
スーパーフォーミュラ
第5戦：もてぎ
29 8月
イベント 進行中 . . .
R
スーパーフォーミュラ
第6戦：岡山
26 9月
次のセッションまで……
27 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーフォーミュラ
第4戦：SUGO
17 10月
次のセッションまで……
48 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーフォーミュラ
第3戦：オートポリス
14 11月
次のセッションまで……
76 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーフォーミュラ
最終戦：鈴鹿
14 11月
次のセッションまで……
76 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーフォーミュラ
開幕戦：鈴鹿
05 12月
次のセッションまで……
97 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーフォーミュラ
第2戦：富士
19 12月
次のセッションまで……
111 days
全てのスケジュールを見る
全て見る:
スケジュール リザルト スタンディング
サインイン

Motorsport Network

TV チケットを購入 ストア

アプリをダウンロード

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケットを購入 ストア
スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果

シェア
コメント
スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果

2020年スーパーフォーミュラ開幕戦もてぎの専有走行がツインリンクもてぎで行なわれ、平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）がトップタイムをマークした。

　ツインリンクもてぎで行なわれる2020年スーパーフォーミュラ開幕戦の金曜専有走行が行なわれた。以下はそのタイム結果。

【スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行タイム結果】

1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:32.483
2.山下健太（KONDO RACING）1:32.602
3.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:32.778
4.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:32.792
5.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:32.814
6.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:32.898
7.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:32.973
8.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:32.977
9.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:32.997
10.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:33.002
11.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:33.026
12.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:33.549
13.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:33.580
14.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:33.625
15.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:33.746
16.タチアナ・カルデロン（ThreeBond DRAGO CORSE）1:34.154
17.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:34.536
18.名取鉄平（Buzz Racing with B-MAX）1:34.704
19.笹原右京（TEAM MUGEN）1:34.850

Read Also:

 

Read Also:

来季フォーミュラE参戦が決定済みのニック・キャシディ、SFは「今季が最後となるだろう」

前の記事

来季フォーミュラE参戦が決定済みのニック・キャシディ、SFは「今季が最後となるだろう」

次の記事

SF第1戦 もてぎ｜専有走行は平川亮が最速、トヨタ／TRD勢がトップ6を独占

SF第1戦 もてぎ｜専有走行は平川亮が最速、トヨタ／TRD勢がトップ6を独占
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ スーパーフォーミュラ

Trending 今日

名門フェラーリが下位争い……あまりの惨状に前年勝者のルクレールも驚き隠せず
F1 F1 / 速報ニュース

名門フェラーリが下位争い……あまりの惨状に前年勝者のルクレールも驚き隠せず

ルノーの速さは脅威？　サインツJr.「彼らのペースはホンモノだ」と警戒感
F1 F1 / 速報ニュース

ルノーの速さは脅威？　サインツJr.「彼らのペースはホンモノだ」と警戒感

スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果

【動画】2020F1第7戦ベルギーGPフリー走行2回目ハイライト
F1 F1 / 速報ニュース

【動画】2020F1第7戦ベルギーGPフリー走行2回目ハイライト

ハミルトン、スパでのレッドブルの速さを警戒「いつもより接戦になりそうだ」
F1 F1 / 速報ニュース

ハミルトン、スパでのレッドブルの速さを警戒「いつもより接戦になりそうだ」

ラップタイム1分切り？？　バーレーン”半オーバル”をシミュレータで走ってみた！
ビデオ・インサイド
F1 F1 / 特集

ラップタイム1分切り？？　バーレーン”半オーバル”をシミュレータで走ってみた！

来季フォーミュラE参戦が決定済みのニック・キャシディ、SFは「今季が最後となるだろう」
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

来季フォーミュラE参戦が決定済みのニック・キャシディ、SFは「今季が最後となるだろう」

フェルスタッペン、初日首位もメルセデス優位を予想「ポール争いができるかは分からない」
F1 F1 / 速報ニュース

フェルスタッペン、初日首位もメルセデス優位を予想「ポール争いができるかは分からない」

最新ニュース

SF第1戦 もてぎ｜専有走行は平川亮が最速、トヨタ／TRD勢がトップ6を独占
SF スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

SF第1戦 もてぎ｜専有走行は平川亮が最速、トヨタ／TRD勢がトップ6を独占

スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果
SF スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果

来季フォーミュラE参戦が決定済みのニック・キャシディ、SFは「今季が最後となるだろう」
SF スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

来季フォーミュラE参戦が決定済みのニック・キャシディ、SFは「今季が最後となるだろう」

SFのパドックもコロナ対策“厳戒態勢”、WEC参戦組用にキャンピングカーも登場
SF スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

SFのパドックもコロナ対策“厳戒態勢”、WEC参戦組用にキャンピングカーも登場

Trending

1
F1

【動画】2020F1第7戦ベルギーGPフリー走行2回目ハイライト

2
F1

名門フェラーリが下位争い……あまりの惨状に前年勝者のルクレールも驚き隠せず

1時間
3
F1

ルノーの速さは脅威？　サインツJr.「彼らのペースはホンモノだ」と警戒感

14分
4
スーパーフォーミュラ

スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果

42分
5
F1

フェルスタッペン、初日首位もメルセデス優位を予想「ポール争いができるかは分からない」

24分

最新ニュース

SF第1戦 もてぎ｜専有走行は平川亮が最速、トヨタ／TRD勢がトップ6を独占
SF

SF第1戦 もてぎ｜専有走行は平川亮が最速、トヨタ／TRD勢がトップ6を独占

スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果
SF

スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ金曜専有走行｜タイム結果

来季フォーミュラE参戦が決定済みのニック・キャシディ、SFは「今季が最後となるだろう」
SF

来季フォーミュラE参戦が決定済みのニック・キャシディ、SFは「今季が最後となるだろう」

SFのパドックもコロナ対策“厳戒態勢”、WEC参戦組用にキャンピングカーも登場
SF

SFのパドックもコロナ対策“厳戒態勢”、WEC参戦組用にキャンピングカーも登場

公式テストでトップの関口雄飛「まだまだ解消しなければいけない問題がある」
SF

公式テストでトップの関口雄飛「まだまだ解消しなければいけない問題がある」

最新のビデオ

サッシャ・フェネストラズ、ファンに向けて日本語でメッセージ！ 00:44
スーパーフォーミュラ

サッシャ・フェネストラズ、ファンに向けて日本語でメッセージ！

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」決勝 54:59
スーパーフォーミュラ

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」決勝

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」予選 37:58
スーパーフォーミュラ

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」予選

TGR e-Motorsports Fes. 01:56:38
スーパーフォーミュラ

TGR e-Motorsports Fes.

2019 SUPER FORMULA Rd7 Suzuka RACE Digest 12:01
スーパーフォーミュラ

2019 SUPER FORMULA Rd7 Suzuka RACE Digest

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.