スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ｜公式予選タイム結果
ツインリンクもてぎで行なわれたスーパーフォーミュラ第1戦もてぎの公式予選タイム結果。
ツインリンクもてぎで行なわれたスーパーフォーミュラ第1戦もてぎの公式予選タイム結果。
【Q3】
1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:31.083
2.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:31.396
3.山下健太（KONDO RACING）1:31.535
4.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:31.537
5.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:31.603
6.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.632
7.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:31.728
8.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:31.874
【Q2】
1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:31.096
2.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:31.281
3.山下健太（KONDO RACING）1:31.534
4.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1.31.572
5.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.623
6.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:31.627
7.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:31.667
8.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:31.690
以上Q3進出
9.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1.31:706
10.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:31.761
11.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:31.763
12.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.870
13.笹原右京（TEAM MUGEN）1:31.871
14.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:32.145
【Q1：A組】
1.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.877
2.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:31.895
3.山下健太（KONDO RACING）1:32.011
4.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:32.025
5.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:32.246
6.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:32.249
7.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:32.391
以上Q2進出
8.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:32.512
9.名取鉄平（Buzz Racing with B-MAX）1:32.876
【Q1：B組】
1.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:31.440
2.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:31.461
3.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:31.577
4.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:31.719
5.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:31.848
6.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.884
7.笹原右京（TEAM MUGEN）1:32.043
以上Q2進出
8.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:32.046
9.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:32.216
10.タチアナ・カルデロン（ThreeBond DRAGO CORSE）1:33.227
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