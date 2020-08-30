スーパーフォーミュラ第1戦もてぎ｜公式予選タイム結果

ツインリンクもてぎで行なわれたスーパーフォーミュラ第1戦もてぎの公式予選タイム結果。

【Q3】

1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:31.083

2.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:31.396

3.山下健太（KONDO RACING）1:31.535

4.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:31.537

5.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:31.603

6.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.632

7.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:31.728

8.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:31.874

【Q2】

1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:31.096

2.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:31.281

3.山下健太（KONDO RACING）1:31.534

4.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1.31.572

5.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.623

6.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:31.627

7.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:31.667

8.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:31.690

以上Q3進出

9.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1.31:706

10.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:31.761

11.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:31.763

12.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.870

13.笹原右京（TEAM MUGEN）1:31.871

14.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:32.145

【Q1：A組】

1.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.877

2.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:31.895

3.山下健太（KONDO RACING）1:32.011

4.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:32.025

5.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:32.246

6.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:32.249

7.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:32.391

以上Q2進出

8.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:32.512

9.名取鉄平（Buzz Racing with B-MAX）1:32.876

【Q1：B組】

1.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:31.440

2.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:31.461

3.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:31.577

4.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:31.719

5.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:31.848

6.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:31.884

7.笹原右京（TEAM MUGEN）1:32.043

以上Q2進出

8.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:32.046

9.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:32.216

10.タチアナ・カルデロン（ThreeBond DRAGO CORSE）1:33.227