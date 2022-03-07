スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション2タイム結果
鈴鹿サーキットで開幕したスーパーフォーミュラの合同テスト。初日午後のセッション2でトップタイムを記録したのは山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）だった。
【スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション2タイム結果】
1. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.090
2. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'36.121
3. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.167
4. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.239
5. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36.316
6. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.511
7. 山下健太（KONDO RACING）1'36.558
8. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'36.579
9. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'36.662
10. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'36.767
11. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'36.790
12. 国本雄資（KCMG）1'36.986
13. 松下信治（B-Max Racing Team）1'37.094
14. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'37.121
15. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.351
16. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'37.677
17. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'37.832
18. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'38.094
19. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'38.165
20. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'38.268
21. 小林可夢偉（KCMG）1'38.458
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