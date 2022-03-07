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【スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション2タイム結果】

1. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.090

2. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'36.121

3. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.167

4. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.239

5. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36.316

6. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.511

7. 山下健太（KONDO RACING）1'36.558

8. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'36.579

9. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'36.662

10. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'36.767

11. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'36.790

12. 国本雄資（KCMG）1'36.986

13. 松下信治（B-Max Racing Team）1'37.094

14. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'37.121

15. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.351

16. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'37.677

17. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'37.832

18. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'38.094

19. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'38.165

20. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'38.268

21. 小林可夢偉（KCMG）1'38.458