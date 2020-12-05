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スーパーフォーミュラ / 第5戦：鈴鹿 / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第5戦鈴鹿｜決勝レース結果

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スーパーフォーミュラ第5戦鈴鹿｜決勝レース結果

スーパーフォーミュラ第5戦鈴鹿の決勝レースが行なわれた。優勝はDOCOMO TEAM DANDELION RACINGの山本尚貴となった。

順位 ドライバー チーム 周回数 タイム 前車との差 ポイント
1 Japan 山本 尚貴 DoCoMo Team Dandelion Racing 28 1:03'27.718     20
2 Japan 中嶋 一貴 Vantelin Team TOM'S 28 1:03'29.067 1.349 1.349 15
3 Japan 国本 雄資 carrozzeria Team KCMG 28 1:03'31.664 3.946 2.597 11
4 Japan 小林 可夢偉 carrozzeria Team KCMG 28 1:03'32.122 4.404 0.458 8
5 New Zealand ニック キャシディ Vantelin Team TOM'S 28 1:03'32.543 4.825 0.421 6
6 Japan 石浦 宏明 JMS P.mu/cerumo-INGING 28 1:03'33.559 5.841 1.016 5
7 Japan 野尻 智紀 Team Mugen 28 1:03'34.063 6.345 0.504 4
8 Japan 大湯 都史樹 TCS Nakajima Racing 28 1:03'34.506 6.788 0.443 3
9 Japan 山下 健太 Kondo Racing 28 1:03'34.904 7.186 0.398 2
10 France Sacha Fenestraz Kondo Racing 28 1:03'35.672 7.954 0.768 1
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