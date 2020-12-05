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スーパーフォーミュラ第5戦鈴鹿｜決勝レース結果
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スーパーフォーミュラ第5戦鈴鹿の決勝レースが行なわれた。優勝はDOCOMO TEAM DANDELION RACINGの山本尚貴となった。
|順位
|ドライバー
|チーム
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|ポイント
|1
|山本 尚貴
|DoCoMo Team Dandelion Racing
|28
|1:03'27.718
|20
|2
|中嶋 一貴
|Vantelin Team TOM'S
|28
|1:03'29.067
|1.349
|1.349
|15
|3
|国本 雄資
|carrozzeria Team KCMG
|28
|1:03'31.664
|3.946
|2.597
|11
|4
|小林 可夢偉
|carrozzeria Team KCMG
|28
|1:03'32.122
|4.404
|0.458
|8
|5
|ニック キャシディ
|Vantelin Team TOM'S
|28
|1:03'32.543
|4.825
|0.421
|6
|6
|石浦 宏明
|JMS P.mu/cerumo-INGING
|28
|1:03'33.559
|5.841
|1.016
|5
|7
|野尻 智紀
|Team Mugen
|28
|1:03'34.063
|6.345
|0.504
|4
|8
|大湯 都史樹
|TCS Nakajima Racing
|28
|1:03'34.506
|6.788
|0.443
|3
|9
|山下 健太
|Kondo Racing
|28
|1:03'34.904
|7.186
|0.398
|2
|10
|Sacha Fenestraz
|Kondo Racing
|28
|1:03'35.672
|7.954
|0.768
|1
|フルリザルトを見る
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