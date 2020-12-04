スーパーフォーミュラ第5・6戦鈴鹿｜専有走行タイム結果

【スーパーフォーミュラ第5戦／第6戦鈴鹿 専有走行タイム結果】

1.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1'35.962

2.野尻智紀（TEAM MUGEN） +0.033s

3.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）+0.045s

4.山下健太（KONDO RACING） +0.479s

5.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）+0.573

6.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） +0.737s

7.国本雄資（carrozzeria Team KCMG） +0.806s

8.笹原右京（TEAM MUGEN）+1.124s

9.大嶋和也（ROOKIE Racing）+1.345s

10.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）+1.494s

11.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）+1.581s

12.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）+1.582s

13.松下信治（Buzz Racing with B-Max）+1.613s

14.サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING）+1.652s

15.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）+1.713s

16.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）+1.715s

17.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）+1.785s

18.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）+1.976

19.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）+3.913s

20.シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max）+4.326s