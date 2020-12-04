スーパーフォーミュラ第5・6戦鈴鹿｜専有走行タイム結果
スーパーフォーミュラ第5戦／第6戦鈴鹿の金曜専有走行が行なわれた。トップタイムをマークしたのはcarrozzeria Team KCMGの小林可夢偉だった。
【スーパーフォーミュラ第5戦／第6戦鈴鹿 専有走行タイム結果】
1.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1'35.962
2.野尻智紀（TEAM MUGEN） +0.033s
3.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）+0.045s
4.山下健太（KONDO RACING） +0.479s
5.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）+0.573
6.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） +0.737s
7.国本雄資（carrozzeria Team KCMG） +0.806s
8.笹原右京（TEAM MUGEN）+1.124s
9.大嶋和也（ROOKIE Racing）+1.345s
10.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）+1.494s
11.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）+1.581s
12.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）+1.582s
13.松下信治（Buzz Racing with B-Max）+1.613s
14.サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING）+1.652s
15.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）+1.713s
16.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）+1.715s
17.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）+1.785s
18.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）+1.976
19.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）+3.913s
20.シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max）+4.326s
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