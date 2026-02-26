最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果
鈴鹿サーキットで2日間にわたって行なわれたスーパーフォーミュラ合同テスト。2日目午後の最終セッションは、NTT docomo business ROOKIEの福住仁嶺がトップタイムをマークした。
Nirei Fukuzumi, docomo business ROOKIE
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ合同テスト：2日目午後タイム結果
1. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:36.290
2. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:36.345
3. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:36.370
4. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.410
5. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:36.492
6. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:36.598
7. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:36.673
8. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.701
9. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:36.729
10. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:36.787
11. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:36.826
12. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:36.918
13. 山下健太（KCMG）1:37.087
14. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:37.147
15. 小出峻（ThreeBond Racing）1:37.175
16. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:37.263
17. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:37.285
18. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:37.365
19. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:37.508
20. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:37.653
21. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:38.007
22. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:38.018
23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:38.549
24. カッレ・ロバンペラ（KCMG）1:38.712
