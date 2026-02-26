最後の走行は福住が最速。新規参戦ディライトワークス松下5番手｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション4タイム結果

スーパーフォーミュラ合同テスト：2日目午後タイム結果

1. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:36.290

2. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:36.345

3. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:36.370

4. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.410

5. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:36.492

6. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:36.598

7. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:36.673

8. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.701

9. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:36.729

10. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:36.787

11. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:36.826

12. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:36.918

13. 山下健太（KCMG）1:37.087

14. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:37.147

15. 小出峻（ThreeBond Racing）1:37.175

16. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:37.263

17. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:37.285

18. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:37.365

19. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:37.508

20. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:37.653

21. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:38.007

22. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:38.018

23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:38.549

24. カッレ・ロバンペラ（KCMG）1:38.712