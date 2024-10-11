佐藤蓮がトップタイムをマーク。岩佐僅差で肉薄！｜スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士専有走行

スーパーフォミュラの第6戦・第7戦に向けた金曜フリー走行（専有走行）が富士スピードウェイで行なわれ、PONOS NAKAJIMA RACINGの佐藤蓮がトップタイムを記録。岩佐歩夢（TEAM MUGEN）が2番手に続いた。

以下、各車のタイム結果である。

1. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'22''769

2. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'22''802

3. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'22''910

4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''035

5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'23''125

6. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'23''225

7. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'23''274

8. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''438

9. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'23''484

10. 小高一斗（KONDO RACING）1'23''585

11. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''675

12. 山下健太（KONDO RACING）1'23''729

13. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'23''743

14. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''780

15. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'24''081

16. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'24''106

17. ニック・デ・フリーズ（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'24''108

18. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'24''181

19. Juju（TGM Grand Prix）1'24''405

20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'24''553

21. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'24''849

今週末は土曜日に第6戦の予選と決勝、日曜日に第7戦の予選と決勝が行なわれる。