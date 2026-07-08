富田鈴花がスーパーフォーミュラで再び国歌独唱！　SUGOラウンドに初来場、トークイベントやABEMA中継にも出演

スーパーフォーミュラは、8月にスポーツランドSUGOで行なわれるシリーズ第8戦の決勝レース前に、女優の富田鈴花さん（以下敬称略）による国歌独唱が行なわれることを発表した。

富田といえば、日向坂46に所属していた2022年にスーパーフォーミュラの情報番組のMCに起用されると、同年には現地でレースを初取材。翌2023年には『スーパーフォーミュラ広報大使』を務める傍ら、自身の“すずか”という名前の由来にもなった鈴鹿サーキットで国歌独唱の大役を務めた。その後もABEMAのモータースポーツ中継などで起用され、芸能界きってのモータースポーツ好きとして知られた存在となった。

現在は女優としてミュージカルでも活躍する富田にとって、スーパーフォーミュラでの国歌独唱はこれが3回目。昨年に日向坂46を卒業してからは初、そして鈴鹿サーキット以外でも初となる。

発表に際した本人のコメントは以下の通り。

「この度、スーパーフォーミュラ第8戦で国歌独唱を務めさせていただきます。富田鈴花です！」



「8月の灼熱の太陽にも負けない、熱いレースが観られると思うと、今から胸が高鳴ります。人生3度目の国歌独唱となるのですが、ホームストレートでの風に吹かれながら、静まり返ったサーキットで歌う特別な緊張感を味わいながらドライバーの皆様、チームの皆様、そして会場にお越しになる皆様にとって素晴らしい一日となるよう、心を込めて歌わせていただきます！」



「ぜひ、サーキットで会いましょう！」

BOAT RACEの協賛により『BOAT RACE 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第8戦 東北大会』と銘打たれる同大会。富田は国歌独唱以外にも、イベント広場でのトークイベントや、ABEMA中継の現地リポートにも出演するという。