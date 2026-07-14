スーパー耐久・ST-TCRの100号車シビックにホンダゆかりのドライバーがまたひとり。第5戦オートポリスから野村勇斗が加入へ

スーパー耐久シリーズのST-TCRクラスにホンダ・CIVIC-TCR（FL5）で参戦するHITONOWA THE TEAM STANDARD（TTS）は、第5戦オートポリスより野村勇斗を加えた5人体制でシーズンに臨むと発表した。

Aドライバーにフェラーリ・チャレンジに参戦する山木陽介を据え、プロドライバー陣には元F1ドライバーの中野信治を筆頭に山西康司、佐藤凛太郎を起用してきたTTS。この度野村が加わり5名体制となった。

HRS（ホンダ・レーシングスクール鈴鹿。旧略称はSRS）のエグゼクティブディレクターを務める中野に、そのHRSで初代首席となり国内トップカテゴリーで活躍した経歴を持つ山西、そして近年のHRSでスカラシップを獲得した若手の佐藤、野村……TTSは何かとホンダに縁のあるドライバーが集まった布陣となっている。これについてチームは「100号車のステアリングは、F1経験者からF4スカラー、そして現役HRC期待の若きチャンピオンまで、Honda／HRCが誇るドライバー・パスウェイのあらゆる段階を象徴する精鋭たちの手に委ねられることとなります」と述べている。

#100 HITONOWA TTS CIVIC-TCR 写真: THE TEAM STANDARD

野村は2024年にFIA F4、2025年にスーパーフォーミュラ・ライツでチャンピオンを獲得し、今季はスーパーフォーミュラとスーパーGT・GT500クラスにステップアップしたホンダ期待の若手。スーパーフォーミュラでは既に予選上位に食い込むなど、光る速さを見せている。

高木大チーム代表は野村の加入に際して次のようにコメントした。

「野村選手をチームに迎え入れられることを、心から誇りに思います」

「彼が幼少期から積み重ねてきたスカラシップからチャンピオンシップまでの一貫した歩みは、まさに『Standard』が示す基準そのものであり、我々のチームの理念と深く共鳴するものです。今回、TTSに次代を担う野村選手が加わることで、我々のチームは日本モータースポーツの伝統と未来をつなぐプラットフォームとして、より豊かな物語を紡いでいけると確信しています」

なお、7月25日、26日に開催される第5戦オートポリスに向けてTTSは、Aドライバーに山本、Bドライバーに中野、Cドライバーに佐藤、Dドライバーに野村の4名体制でエントリーしている。