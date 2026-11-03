スーパー耐久

GRヤリスなのにクーペボディ！？ 話題さらったGR YARIS M conceptはS耐岡山で完走。最終戦富士でもエントリー予定

スーパー耐久第6戦岡山にクーペボディとなって登場し話題をさらったGRヤリスM concept。最終戦富士でもエントリー予定となっている。

皆越 和也

公開日時: 2026/11/03 5:32

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GR YARIS M concept

写真：: 皆越 和也

10月24〜25日に岡山国際サーキットで行われたスーパー耐久第6戦に突如登場したクーペボディのGR YARIS M conceptは、25日の3時間レースを無事総合6位で完走。11月14〜15日に富士スピードウェイで開催予定の最終戦富士4時間にもエントリー予定だ。

GR YARIS M conceptは昨年のS耐岡山でデビュー。本来フロントにあるエンジンをリヤに搭載したミッドシップカーとして、開発車両のクラスであるST-Qクラスに参戦した。

そして今回の岡山には、ボディを4ドアハッチバックから2ドアクーペに変更して現れた。確かにフロントとリヤはGRヤリスのライト廻りなどのパーツを装着している。この車両に関してGRカンパニーの高橋智也プレジデントは「重心を下げて空力を良くすると、どうリヤエンジンにエアを取り込めるかという実験材料。現場のエンジニアが『こういうクルマを作ったら面白そうですね』ということで（作った）」と話す。

クーペボディに関しては「突貫で作ったオリジナル」と多くを語らなかったが、最近の自動車雑誌やネットに掲載されているWRCのスクープ写真や新車の予想イラストなどからすると、ベース車両はある程度予想できそうだ。



今回のGR YARIS M conceptに搭載されているエンジンは改良を受けた直4 2リッターターボのG20E型で横置き。ミッションは車両の運動性能をチェックするためにDATではなくマニュアル。また「グローバル展開を考えた」（高橋氏）ことで左ハンドルとなっている。フロントはトレッドとタイヤ幅を広げ、開口部も広い。

写真: 皆越 和也

予選までの車両の動きは多少ぎこちなかったが、これはミッドシップ化したことで曲がりやすくなり、修正舵を当てながらの走行だったためのようだ。練習走行からさまざまな問題点、改良点が出たようだが、決勝レースでは見事に総合6位で完走。最後の11周はマスタードライバーであるMORIZO（豊田章男トヨタ会長）も乗り込みチェッカーを受けた。

「これまで抱えていた熱問題と冷却の対策は効果がありそう」（高橋氏）ということだが、11月14〜15日の最終戦富士でもエントリー予定（もう1台は水素燃料車）。岡山で実車をチェックできなかったファンは富士でそのスタイリングと走りを確認して欲しい。

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