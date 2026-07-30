上位勢にトラブルとアクシデント。TKRI松永建設AMG GT3が2勝目｜スーパー耐久第5戦オートポリス

スーパー耐久シリーズ2026第5戦「スーパー耐久レース in オートポリス」は、7月25〜26日にオートポリスにおいて全9クラスに43台の車両を集めて開催。レースは予選上位の車両がトラブルやアクシデントで遅れる中、ポイントリーダーの23号車TKRI松永建設AMG GT3（DAISUKE／片岡龍也／中山友貴／元嶋佑弥）が終盤トップに立ちシリーズ連勝を飾った。

連日晴天となり強い日差しが照りつけるオートポリス。25日に行われた公式予選でポールポジションを獲得したのはST-Xクラス（全6台）の777号車D’station Ferrari 296 GT3（星野敏／金丸ユウ／近藤翼）だった。

0.075秒差の2位は81号車DAISHIN GT-R GT3（大八木龍一郎／坂口夏月／青木孝行／徳升広平）で、これにサクセスウェイト（SW）65kgの23号車メルセデス、前回のSUGOで優勝したSW65kgの31号車 DENSO LEXUS RC F GT3（永井宏明／蒲生尚弥／小河諒／嵯峨宏紀）、SW90kgの33号車Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3（Lee Jeffrey／太田格之進／de Oliveira Joao Paulo）、182号車R ZERO Mercedes-AMG GT3 EVO（Sean Walkinshaw／FUZZY／藤井優紀）が続いた。

晴れ／ドライ、気温29℃というコンディションの26日11時4分に5時間レースがスタート。まずは777号車フェラーリの金丸がトップを守るが、10周目の3コーナーで81号車GT-Rの坂口がトップを奪った。15周で777号車フェラーリは緊急ピットイン。サスペンションを傷め開始30分ほどで早々にリタイアとなった。これで81号車GT-Rは独走状態となり、182号車メルセデス、31号車RC F、ジェントルマンドライバーでスタートした23号車メルセデスと33号車メルセデスという順になった。

レース中盤には強力なドライバーを擁する33号車メルセデスが追い上げを図るかと予想されたが、こちらも右リヤサスペンションにトラブルを抱えピットイン。81号車GT-Rと30秒差の2番手を走行していた31号車RC Fも、残り90分でサスペンショントラブルのためにガレージインすることになった。これで81号車GT-Rは、2番手に浮上した182号車メルセデスとの差が1分28秒差となり、完全なひとり旅に。しかし残り65分となった116周目のジェットコースターストレートを降りた先の12コーナーで右リヤホイールがバックマーカーとヒット。サスペンションにダメージを受け修復のためにピットイン。その横を駆け抜けた23号車メルセデスがついにトップに立った。

その後は23号車メルセデスがしっかりラップを刻み富士24時間以来の今季2勝目。2位は182号車メルセデス、修復を終えコース復帰した81号車GT-Rが3位となった。

ST-Zクラス（全10台）は、予選クラス3位でSW80kgの25号車日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4（大塚隆一郎／篠原拓朗／松田次生／富田竜一郎）が、スタート直後のナカヤマ精密コーナーで他車との接触でスピンを喫し、グループ1の最後尾まで順位を落とした。しかしそこから篠原が順位を挽回し大塚、松田とつなぎ、 クラスポールでSW70kgの52号車埼玉GB GR Supra GT4 EVO2（松井宏太／野中誠太／服部尚貴／吉田広樹）をかわしトップに。

残り75分で先にピットインした25号車Zはタイヤを4本交換したが、続いてピットインした52号車スープラは左2本のみのタイヤ交換でピット滞在時間を短縮し逆転。しかしここから2台によるテール・トゥ・ノーズのマッチレースが始まり、残り35分となった125周目の最終コーナーで52号車スープラがバックマーカーに引っかかってアウトに膨らんだ隙を突いて25号車Zの富田が再逆転。富士24時間に続く2勝目を挙げポイントリーダーを守った。

ST-TCRクラス（全4台）は、97号車Racer ホンダカーズ桶川（遠藤光博／野尻智紀／佐藤蓮）が今季初優勝。ST-USAクラス（全1台）は250号車BRP★HOJUST MUSTANG DHR（猪爪杏奈／大野尊久／奥村浩一／いとうりな）がトラブルを抱えながらも終盤にコースへ出て完走＆優勝した。メーカーの開発車両によるST-Qクラス（全5台）は4台が完走した。

ST-1クラス（全2台）はライバルのエンジントラブルもあり2号車シンティアム アップル KTM（井田太陽／加藤寛規／吉本大樹）が総合3位でクラス連勝。ST-3クラス（全2台）は、39号車エアバスターWinmax RC350 EXEDY（高橋裕史／伊藤鷹志／酒井仁／藤田真哉）が4連勝を遂げた。

前輪駆動のST-5Fクラス（全5台）は4号車THE BRIDE FIT（OHTA YU／瀬戸貴巨／芳賀邦行／蘇武喜和）が開幕戦以来の2勝目。最終盤に大接戦となった後輪駆動のST-5Rクラス（全8台）は、27号車Maple Hiroshima MAZDA ROADSTAR（松田利之／古谷悠河／勝木宗文）が、今季3戦全勝でポイントリーダーの88号車トレジャーワン with 村上モータース MAZDAロードスターをファイナルラップのナカヤマ精密コーナーで再々逆転し今季初優勝を飾った。

シリーズ第6戦は、10月24〜25日に岡山国際サーキットにおいて2グループ×3時間レースとして開催される予定（ST-1、3クラスはお休み）。