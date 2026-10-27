レースレポート

スーパー耐久

残り15分を切った逆転劇！ D’stationがフェラーリで初優勝 ｜スーパー耐久第6戦岡山

スーパー耐久第6戦岡山では、777号車D’station Ferrari 296 GT3がGr.1、225号車KTMS GR YARISがGr.2で勝利を収めた。

皆越 和也

公開日時: 2026/10/27 2:07

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写真：: 皆越 和也

スーパー耐久シリーズ2026第6戦「スーパー耐久レース in 岡山」は、10月24〜25日に岡山国際サーキットにおいて全10クラスに55台の車両を集めて開催。レースはGr.1（ST-X、Z、TCR、USAクラス）、Gr.2（ST-2、4、5F、5R、Qクラス）に区分され、グループごとに3時間のレースが行われた。



25日13時32分にスタートしたGr.1のレースは、途中細かい雨が落ちることはあったが、曇天、ほぼドライコンディションで争われた。ST-Xクラス（全6台）で総合のポールポジションからスタートした777号車D’station Ferrari 296 GT3（星野敏／藤井誠暢／上村優太）の藤井が後続との距離を広げ、中盤のジェントルマンドライバースティントでは星野がトップを譲るも、最後のスティントを担当した上村が終盤にトップに追いつき、残り13分となったヘアピンでトップを奪い返しトップチェッカー。チームは昨年第4戦SUGO以来、フェラーリ296 GT3を導入した今季の初優勝を飾った。

2位は今季初優勝を狙った81号車DAISHIN GT-R GT3（大八木龍一郎／藤波清斗／坂口夏月）、3位は31号車 DENSO LEXUS RC F GT3（永井宏明／蒲生尚弥／小河諒／嵯峨宏紀）だった。

ST-Zクラス（全11台）は序盤に予選クラス3位の34号車TECHNO FIRST R8 LMS GT4（加納政樹／大草りき／安田裕信）の大草がトップに立ったが、終盤に25号車日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4（大塚隆一郎／篠原拓朗／松田次生／富田竜一郎）の富田が、52号車埼玉GB GR Supra GT4 EVO2（松井宏太/野中誠太/服部尚貴/吉田広樹）をかわし、さらにその5周後、残り12分でトップの34号車アウディをかわして今季3勝目を挙げタイトル争いを有利にした。

ST-TCRクラス（全4台）は、97号車Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC（遠藤光博／佐藤蓮／Tanashiwanat Phongsinnatchaachun）が2連勝。ST-USAクラス（全1台）は250号車BRP★HOJUST MUSTANG DHR（猪爪杏奈／大野尊久／奥村浩一／いとうりな）が完走&優勝した。



雨、ウェットコンディションのため8時30分にセーフティカースタートとなったGr.2では、ST-2クラス（全7台）の225号車KTMS GR YARIS（富下李央菜／荒川麟）が今季初優勝。ST-4クラス（全9台）は41号車HC GALLERY EXEDY GR86 WINMAX（島拓海／冨林勇佑／丸山陽平）が富士24時間以来となる今季2勝目。前輪駆動のST-5Fクラス（全6台）は4号車THE BRIDE FIT（OHTA YU／瀬戸貴巨／蘇武喜和）が3勝目。後輪駆動のST-5Rクラス（全7台）は、120号車倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING（Burton Hana／三宅陽大／山田遼／石谷豪志）が初優勝を飾った。

ST-Qクラス（全3台）が完走。12号車MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept（川田浩史／堤優威／阪口良平）は総合5位、ミッドシップのクーペボディにヤリスのフロント&リヤを取り付けたスタイルで初登場となった28号車GR YARIS M concept（小倉康宏／MORIZO／佐々木雅弘／松井孝允）は総合6位でフィニッシュ。この2台にはブリヂストンが開発した再生資源を使用した新たなタイヤを投入している。また今回NA 2リッターエンジンを搭載し軽量化を図った32号車TGRR GR86 Future FR concept（佐々木栄輔／大嶋和也／石浦宏明）も総合10位だった。



シリーズ第7戦（最終戦）は、11月14〜15日に富士スピードウェイにおいて4時間レースとして開催される予定。

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