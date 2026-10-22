スーパー耐久
TEAM IMPUL、スーパー耐久のメインスポンサー・ナニワ電装が支援継続へ。タッグは5年目に突入
TEAM IMPULは、2027年もナニワ電装とのスポンサーシップを継続することになった。
公開日時: 2026/10/22 6:39
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写真：: Impul
10月22日、TEAM IMPULは2027年のモータースポーツ活動について新たなリリースを発表。スーパー耐久のメインスポンサーであるナニワ電装とのパートナーシップを継続することを明らかにした。
国内トップカテゴリーのスーパーGT、スーパーフォーミュラに参戦する名門チームであるTEAM IMPUL。彼らは星野一樹氏が父・一義氏から監督業を引き継いだ2023年シーズンより、スーパー耐久への参戦をスタート。この時からナニワ電装がスポンサーとしてチームを支えており、現在もナニワ電装の名を冠したZがST-Zクラスを戦っている。
そしてこの度、株式会社ナニワ電装マネージメントは来シーズンもTEAM IMPULを支援していくことが発表された。星野一樹監督署名のリリースには、こう記されている。
「この度、TEAM IMPULのメインスポンサー（スーパー耐久シリーズ）である株式会社ナニワ電装マネージメント様に、来シーズンも引き続きご支援いただける運びとなりましたことを、ここにご報告いたします」
「これまでのご支援に心より感謝申し上げるとともに、今後もモータースポーツ界の発展に尽力し、チームとしてもさらなる高みを目指してまいります」
「引き続き、TEAM IMPULへの熱いご声援をよろしくお願いいたします」
なおTEAM IMPULは今年8月、スーパーGT、スーパーフォーミュラでスポンサーを務める環境改善機器メーカーのSDGとのパートナーシップ継続を発表している。
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