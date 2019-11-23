【タイム結果】スーパーGT×DTM特別交流戦レース1：キャシディがポール・トゥ・ウィン！

『スーパーGT×DTM特別交流戦』のレース1決勝が行なわれ、ニック・キャシディ（#37 KeePer TOM'S LC500）がポール・トゥ・ウィンで記念すべきレースを制した。

【リザルト】スーパーGT×DTM特別交流戦：レース1決勝

1. ニック・キャシディ（#37 KeePer TOM'S LC500）

2. 塚越広大（#17 KEIHIN NSX-GT）／+0.433

3. 山本尚貴（#1 RAYBRIG NSX-GT）／+5.862

4. 山下健太（#6 WAKO’S 4CR LC500）／+6.974

5. 坪井翔（#19 WedsSport ADVAN LC500）／+9.966

6. ブノワ・トレルイエ（#21 Audi Sport Japan RS 5 DTM）／+11.242

7. 関口雄飛（#36 au TOM’S LC500）／+11.369

8. レネ・ラスト（#33 Audi Sport RS 5 DTM）／+11.540

9. 立川祐路（#38 ZENT CERUMO LC500）／+13.421

10. 武藤英紀（#16 MOTUL MUGEN NSX-GT）／+13.426

11. フレデリック・マコヴィッキィ（#3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R）／+15.648

12. ロニー・クインタレッリ（#23 MOTUL AUTECH GT-R）／+15.764

13. マイク・ロッケンフェラー（#99 Akrapovic Audi RS 5 DTM）／+18.790

14. 小林可夢偉（#00 BMW M4 DTM）／+19.929

15. 伊沢拓也（#8 ARTA NSX-GT）／+19.832

16. 中山雄一（#39 DENSO KOBELCO SARD LC500）／+20.524

17. ヤン・マーデンボロー（#24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R）／+22.480

18. マルコ・ヴィットマン（#11 BMW M4 DTM）／+1lap

19. 佐々木大樹（#12 カルソニック IMPUL GT-R）／+7lap

20. 牧野任祐（#64 Modulo Epson NSX-GT）／+10lap

21. アレッサンドロ・ザナルディ（#4 BMW M4 DTM）／+18lap

ロイック・デュバル（#28 BMC Airfilter Audi RS 5 DTM）／DNS