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【タイム結果】スーパーGT×DTM特別交流戦レース1：キャシディがポール・トゥ・ウィン！

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【タイム結果】スーパーGT×DTM特別交流戦レース1：キャシディがポール・トゥ・ウィン！
2019/11/23 8:57

『スーパーGT×DTM特別交流戦』のレース1決勝が行なわれ、ニック・キャシディ（#37 KeePer TOM'S LC500）が優勝を果たした。

『スーパーGT×DTM特別交流戦』のレース1決勝が行なわれ、ニック・キャシディ（#37 KeePer TOM'S LC500）がポール・トゥ・ウィンで記念すべきレースを制した。

Read Also:

【リザルト】スーパーGT×DTM特別交流戦：レース1決勝

1. ニック・キャシディ（#37 KeePer TOM'S LC500）
2. 塚越広大（#17 KEIHIN NSX-GT）／+0.433
3. 山本尚貴（#1 RAYBRIG NSX-GT）／+5.862
4. 山下健太（#6 WAKO’S 4CR LC500）／+6.974
5. 坪井翔（#19 WedsSport ADVAN LC500）／+9.966
6. ブノワ・トレルイエ（#21 Audi Sport Japan RS 5 DTM）／+11.242
7. 関口雄飛（#36 au TOM’S LC500）／+11.369
8. レネ・ラスト（#33 Audi Sport RS 5 DTM）／+11.540
9. 立川祐路（#38 ZENT CERUMO LC500）／+13.421
10. 武藤英紀（#16 MOTUL MUGEN NSX-GT）／+13.426
11. フレデリック・マコヴィッキィ（#3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R）／+15.648
12. ロニー・クインタレッリ（#23 MOTUL AUTECH GT-R）／+15.764
13. マイク・ロッケンフェラー（#99 Akrapovic Audi RS 5 DTM）／+18.790
14. 小林可夢偉（#00 BMW M4 DTM）／+19.929
15. 伊沢拓也（#8 ARTA NSX-GT）／+19.832
16. 中山雄一（#39 DENSO KOBELCO SARD LC500）／+20.524
17. ヤン・マーデンボロー（#24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R）／+22.480
18. マルコ・ヴィットマン（#11 BMW M4 DTM）／+1lap
19. 佐々木大樹（#12 カルソニック IMPUL GT-R）／+7lap
20. 牧野任祐（#64 Modulo Epson NSX-GT）／+10lap
21. アレッサンドロ・ザナルディ（#4 BMW M4 DTM）／+18lap
　　ロイック・デュバル（#28 BMC Airfilter Audi RS 5 DTM）／DNS

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シリーズ DTM , スーパーGT
イベント SUPER GT x DTM 特別交流戦
サブイベント 土曜日 レース1

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