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スーパーGT / 富士公式テスト / 速報ニュース

富士公式テスト｜セッション2 タイム結果

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富士公式テスト｜セッション2 タイム結果
2020/06/27 9:57

富士スピードウェイで行なわれているスーパーGT公式テスト。1日目午後のセッション2はGT500が#100 RAYBRIG NSX-GT、GT300では#34 Modulo KENWOOD NSX GT3がトップタイムを記録した。

【GT500クラス】

1. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'27''870
2. #36 au TOM'S GR Supra 1'27''904
3. #17 KEIHIN NSX-GT 1'27''973
4. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'27''981
5. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'28''174
6. #8 ARTA NSX-GT 1'28''283
7. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'28''405
8. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'28''556
9. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'28''677
10. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'28''742
11. #64 Modulo NSX-GT 1'28''757
12. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'28''833
13. #38 ZENT GR Supra 1'28''855
14. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'28''934
15. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'29''032

 

【GT300クラス】

1. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'27''870
2. #36 au TOM'S GR Supra 1'27''904
3. #17 KEIHIN NSX-GT 1'27''973
4. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'27''981
5. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'28''174
6. #8 ARTA NSX-GT 1'28''283
7. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'28''405
8. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'28''556
9. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'28''677
10. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'28''742
11. #64 Modulo NSX-GT 1'28''757
12. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'28''833
13. #38 ZENT GR Supra 1'28''855
14. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'28''934
15. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'29''032

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