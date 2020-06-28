富士スピードウェイで開催された2020スーパーGT公式テストの最終のセッション4はGT500クラスが#8 ARTA NSX-GT、GT300クラスが#61 SUBARU BRZ R&D SPORTがトップタイムを記録した。
【GT500クラス】
1. #8 ARTA NSX-GT 1'28''059
2. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'28''192
3. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'28''282
4. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'28''359
5. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'28''481
6. #38 ZENT GR Supra 1'28''522
7. #17 KEIHIN NSX-GT 1'28''581
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'28''795
9. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'29''087
10. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'29''372
11. #36 au TOM'S GR Supra 1'29''429
12. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'30''321
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'30''510
14. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'30''749
15. #64 Modulo NSX-GT 1'31''895
【GT300クラス】
1. #8 ARTA NSX-GT 1'28''059
2. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'28''192
3. #100 RAYBRIG NSX-GT 1'28''282
4. #14 WAKO'S 4CR GR Supra 1'28''359
5. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'28''481
6. #38 ZENT GR Supra 1'28''522
7. #17 KEIHIN NSX-GT 1'28''581
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'28''795
9. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'29''087
10. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'29''372
11. #36 au TOM'S GR Supra 1'29''429
12. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'30''321
13. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'30''510
14. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1'30''749
15. #64 Modulo NSX-GT 1'31''895
Read Also:
trending 今日
この記事について
|シリーズ
|スーパーGT