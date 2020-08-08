2020スーパーGT第2戦「たかのこのホテル FUJI GT300km RACE」の公式練習は、GT500が#100 RAYBRIG NSX-GT、GT300が#2シンティアム・アップル・ロータスがそれぞれトップタイムを記録した。タイム結果は以下のとおり。
【GT500クラス】
1. #100 RAYBRIG NSX-GT 1’28”062
2. #17 KEIHIN NSX-GT 1’28”446
3. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1’28”464
4. #8 ARTA NSX-GT 1’28”527
5. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’28”771
6. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’28”816
7. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1’28”859
8. #38 ZENT GR Supra 1’28”873
9. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1’28”915
10. #36 au TOM’S GR Supra 1’29”054
11. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’29”157
12. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’29”193
13. #64 Modulo NSX-GT 1’29”432
14. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1’29”518
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1’29”742
【GT300クラス】
1. #2 シンティアム・アップルロータス 1'37''229
2. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37''653
3. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'37''677
4. #6 ADVICS muta MC86 1'37''768
5. #55 ARTA NSX GT3 1'37''873
6. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1'37''874
7. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1'37''956
8. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1'38''057
9. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1'38''102
10. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'38''142
11. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'38''243
12. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'38''250
13. #65 LEON PYRAMID AMG 1'38''274
14. #4 グッドスマイル初音ミク AMG 1'38''305
15. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'38''320
16. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'38''329
17. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'38''350
18. #7 Studie BMW M6 1'38''454
19. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'38''641
20. #35 arto RC F GT3 1'38''694
21. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'38''698
22. #25 HOPPY Porsche 1'38''879
23. #11 GAINER TANAX GT-R 1'38''939
24. #50 ARNAGE AMG GT3 1'39''044
25. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'39''128
26. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'39''258
27. #96 K-tunes RC F GT3 1'39''320
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'39''444
29. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'40''030
30. #22 アールキューズ AMG GT3 1'40''432
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