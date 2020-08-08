スーパーGT
スーパーGT
R
スーパーGT
ブリーラム
03 7月
Canceled
R
スーパーGT
岡山
11 7月
Canceled
R
スーパーGT
セパン
17 7月
Canceled
R
スーパーGT
第1戦 富士
16 7月
イベントは終了しました
R
スーパーGT
第2戦 富士
06 8月
イベントは終了しました
R
スーパーGT
第3戦 鈴鹿
22 8月
次のセッションまで……
13 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
SUGO
11 9月
Canceled
R
スーパーGT
第4戦 もてぎ
12 9月
次のセッションまで……
34 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
第5戦 富士
03 10月
次のセッションまで……
55 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
オートポリス
23 10月
Canceled
R
スーパーGT
第6戦 鈴鹿
24 10月
次のセッションまで……
76 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
第7戦 もてぎ
07 11月
次のセッションまで……
90 days
全てのスケジュールを見る
R
スーパーGT
第8戦 富士
28 11月
次のセッションまで……
111 days
全てのスケジュールを見る
全て見る:
スケジュール リザルト スタンディング
サインイン

Motorsport Network

TV チケットを購入 ストア

アプリをダウンロード

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケットを購入 ストア
スーパーGT / 第2戦 富士 / 速報ニュース

SGT第2戦｜公式練習タイム結果

シェア
コメント
SGT第2戦｜公式練習タイム結果
2020/08/08 3:32

2020スーパーGT第2戦「たかのこのホテル FUJI GT300km RACE」の公式練習は、GT500が#100 RAYBRIG NSX-GT、GT300が#2シンティアム・アップル・ロータスがそれぞれトップタイムを記録した。タイム結果は以下のとおり。

【GT500クラス】

1. #100 RAYBRIG NSX-GT 1’28”062
2. #17 KEIHIN NSX-GT 1’28”446
3. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1’28”464
4. #8 ARTA NSX-GT 1’28”527
5. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 1’28”771
6. #16 RedBull MOTUL MUGEN NSX-GT 1’28”816
7. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1’28”859
8. #38 ZENT GR Supra 1’28”873
9. #37 KeePer TOM’S GR Supra 1’28”915
10. #36 au TOM’S GR Supra 1’29”054
11. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’29”157
12. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1’29”193
13. #64 Modulo NSX-GT 1’29”432
14. #14 WAKO’S 4CR GR Supra 1’29”518
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1’29”742

【GT300クラス】

1. #2 シンティアム・アップルロータス 1'37''229
2. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37''653
3. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'37''677
4. #6 ADVICS muta MC86 1'37''768
5. #55 ARTA NSX GT3 1'37''873
6. #10 TANAX ITOCHU ENEX with IMPUL GT-R 1'37''874
7. #56 リアライズ日産自動車大学校GT-R 1'37''956
8. #9 PACIFIC NC D’station Vantage GT3 1'38''057
9. #30 TOYOTA GR SPORTS PRIUS PHV apr GT 1'38''102
10. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'38''142
11. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'38''243
12. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'38''250
13. #65 LEON PYRAMID AMG 1'38''274
14. #4 グッドスマイル初音ミク AMG 1'38''305
15. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'38''320
16. #34 Modulo KENWOOD NSX GT3 1'38''329
17. #244 たかのこの湯 RC F GT3 1'38''350
18. #7 Studie BMW M6 1'38''454
19. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'38''641
20. #35 arto RC F GT3 1'38''694
21. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'38''698
22. #25 HOPPY Porsche 1'38''879
23. #11 GAINER TANAX GT-R 1'38''939
24. #50 ARNAGE AMG GT3 1'39''044
25. #87 T-DASH ランボルギーニ GT3 1'39''128
26. #60 SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 1'39''258
27. #96 K-tunes RC F GT3 1'39''320
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'39''444
29. #33 エヴァRT初号機 X Works R8 1'40''030
30. #22 アールキューズ AMG GT3 1'40''432

Read Also:

少しのウエイトがちょうど良い？　34号車の道上龍「クルマの前後バランスをうまく取れると思う」

前の記事

少しのウエイトがちょうど良い？　34号車の道上龍「クルマの前後バランスをうまく取れると思う」

次の記事

SGT第2戦 ｜真夏の富士ラウンド開幕、公式練習は100号車RAYBRIG NSX-GTがトップ

SGT第2戦 ｜真夏の富士ラウンド開幕、公式練習は100号車RAYBRIG NSX-GTがトップ
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ スーパーGT
イベント 第2戦 富士

Trending 今日

SGT第2戦｜公式練習タイム結果
スーパーGT スーパーGT / 速報ニュース
51分

SGT第2戦｜公式練習タイム結果

レーシングポイントへの裁定に不満。フェラーリ、マクラーレン、ルノーが控訴へ
F1 F1 / 速報ニュース
1時間

レーシングポイントへの裁定に不満。フェラーリ、マクラーレン、ルノーが控訴へ

ドゥカティとライダーは時々“難しく”なる……ロッシ、ドヴィツィオーゾの現状にボソリ
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

ドゥカティとライダーは時々“難しく”なる……ロッシ、ドヴィツィオーゾの現状にボソリ

FIA、レーシングポイントの違法判決について説明「“主な設計者”はメルセデス」
F1 F1 / 速報ニュース

FIA、レーシングポイントの違法判決について説明「“主な設計者”はメルセデス」

代役2戦目でレーシングポイントに”慣れた”ヒュルケンベルグ。さらなる活躍なるか？
F1 F1 / 速報ニュース
51分

代役2戦目でレーシングポイントに”慣れた”ヒュルケンベルグ。さらなる活躍なるか？

初日首位クアルタラロ、リヤタイヤのグリップに苦戦。ヤマハの“持病”が顕在化？
MotoGP MotoGP / 速報ニュース
1時間

初日首位クアルタラロ、リヤタイヤのグリップに苦戦。ヤマハの“持病”が顕在化？

レーシングポイント、まさかの違法判決に驚き。”技術的には合法”のブレーキダクトは継続使用へ
F1 F1 / 速報ニュース

レーシングポイント、まさかの違法判決に驚き。”技術的には合法”のブレーキダクトは継続使用へ

MotoGPチェコFP1：中上貴晶、トップタイムで存在感発揮！　マルケス不在のホンダ引っ張る
MotoGP MotoGP / フリー走行レポート

MotoGPチェコFP1：中上貴晶、トップタイムで存在感発揮！　マルケス不在のホンダ引っ張る

最新ニュース

SGT第2戦 ｜真夏の富士ラウンド開幕、公式練習は100号車RAYBRIG NSX-GTがトップ
SGT スーパーGT / フリー走行レポート
45分

SGT第2戦 ｜真夏の富士ラウンド開幕、公式練習は100号車RAYBRIG NSX-GTがトップ

SGT第2戦｜公式練習タイム結果
SGT スーパーGT / 速報ニュース
51分

SGT第2戦｜公式練習タイム結果

少しのウエイトがちょうど良い？　34号車の道上龍「クルマの前後バランスをうまく取れると思う」
SGT スーパーGT / 速報ニュース

少しのウエイトがちょうど良い？　34号車の道上龍「クルマの前後バランスをうまく取れると思う」

“ぶっつけ本番”のGT500デビュー、阪口晴南「まずは壊さずに、そして思い切り走りたい」
SGT スーパーGT / 速報ニュース

“ぶっつけ本番”のGT500デビュー、阪口晴南「まずは壊さずに、そして思い切り走りたい」

Trending

1
スーパーGT

SGT第2戦｜公式練習タイム結果

51分
2
F1

レーシングポイントへの裁定に不満。フェラーリ、マクラーレン、ルノーが控訴へ

1時間
3
MotoGP

ドゥカティとライダーは時々“難しく”なる……ロッシ、ドヴィツィオーゾの現状にボソリ

4
F1

FIA、レーシングポイントの違法判決について説明「“主な設計者”はメルセデス」

5
MotoGP

MotoGPチェコFP1：中上貴晶、トップタイムで存在感発揮！　マルケス不在のホンダ引っ張る

最新のビデオ

2020 AUTOBACS SUPER GT Rd.1 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE Final 03:10
スーパーGT

2020 AUTOBACS SUPER GT Rd.1 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE Final

SUPER GT 応援企画「届け、みんなの声！」ダイジェスト版 00:31
スーパーGT

SUPER GT 応援企画「届け、みんなの声！」ダイジェスト版

SGTxGTS Special Race Rd.1 音声公開！ 33:23
スーパーGT

SGTxGTS Special Race Rd.1 音声公開！

【SGT動画】スーパーGT×グランツーリスモ　スペシャルレース第1戦 01:24:16
スーパーGT

【SGT動画】スーパーGT×グランツーリスモ　スペシャルレース第1戦

GTA代表 坂東よりファンの皆様へ｜2020年シーズン開幕へ向けて 05:37
スーパーGT

GTA代表 坂東よりファンの皆様へ｜2020年シーズン開幕へ向けて

最新ニュース

SGT第2戦 ｜真夏の富士ラウンド開幕、公式練習は100号車RAYBRIG NSX-GTがトップ
SGT

SGT第2戦 ｜真夏の富士ラウンド開幕、公式練習は100号車RAYBRIG NSX-GTがトップ

SGT第2戦｜公式練習タイム結果
SGT

SGT第2戦｜公式練習タイム結果

少しのウエイトがちょうど良い？　34号車の道上龍「クルマの前後バランスをうまく取れると思う」
SGT

少しのウエイトがちょうど良い？　34号車の道上龍「クルマの前後バランスをうまく取れると思う」

“ぶっつけ本番”のGT500デビュー、阪口晴南「まずは壊さずに、そして思い切り走りたい」
SGT

“ぶっつけ本番”のGT500デビュー、阪口晴南「まずは壊さずに、そして思い切り走りたい」

SGTが2021年の暫定カレンダーを発表、今季開催を見合わせた各サーキットも復活予定
SGT

SGTが2021年の暫定カレンダーを発表、今季開催を見合わせた各サーキットも復活予定

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.