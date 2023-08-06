GT500は3号車Niterra、GT300は11号車GAINERが波乱のレース制す｜スーパーGT第4戦富士：決勝順位速報
スーパーGT第4戦の決勝レースが富士スピードウェイで行なわれた。優勝はGT500クラスが3号車Niterra MOTUL Z、GT300クラスが11号車GAINER TANAX GT-Rだった。
スーパーGT第4戦富士：決勝暫定結果
■GT500クラス
1. #3 Niterra MOTUL Z
2. #16 ARTA MUGEN NSX-GT
3. #100 STANLEY NSX-GT
4. #64 Modulo NSX-GT
5. #36 au TOM'S GR Supra
6. #38 ZENT CERUMO GR Supra
7. #17 Astemo NSX-GT
8. #37 Deloitte TOM'S GR Supra
9. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra
10. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z
11. #14 ENEOS X PRIME GR Supra
12. #19 WedsSport ADVAN GR Supra
13. #23 MOTUL AUTECH Z
14. #8 ARTA MUGEN NSX-GT
15. #1 MARELLI IMPUL Z
■GT300クラス
1. #11 GAINER TANAX GT-R
2. #7 Studie BMW M4
3. #6 DOBOT Audi R8 LMS
4. #60 Syntium LMcorsa GR Supra GT
5. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R
6. #31 apr LC500h GT
7. #61 SUBARU BRZ R＆D SPORT
8. #10 PONOS GAINER GT-R
9. #88 JLOC ランボルギーニ GT3
10. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT
11. #2 muta Racing GR86 GT
12. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG
13. #30 apr GR86 GT
14. #360 RUNUP RIVAUX GT-R
15. #20 シェイドレーシング GR86 GT
16. #87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3
17. #18 UPGARAGE NSX GT3
18. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号
19. #50 ANEST IWATA Racing RC F GT3
20. #27 Yogibo NSX GT3
21. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R
22. #9 PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG
23. #96 K-tunes RC F GT3
24. #22 アールキューズ AMG GT3
25. #65 LEON PYRAMID AMG
26. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT
27. #244 HACHI-ICHI GR Supra GT
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