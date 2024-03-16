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日本
スーパーGT 岡山公式テスト

GT500は36号車au TOM'S、GT300は31号車aprが最速タイム｜スーパーGT岡山公式テスト：模擬予選結果

スーパーGT岡山公式テストの初日午後には模擬予選が実施。合算タイムでトップになったのは36号車au TOM'S GR Supraだった。

#36 au TOM'S GR Supra

#36 au TOM'S GR Supra

Masahide Kamio

■スーパーGT岡山公式テスト：模擬予選結果（Q1／Q2／合算）

GT500クラス

#36 au TOM'S GR Supra（1'17''409／1'17''544／2'34''953）
#14 ENEOS X PRIME GR Supra（1'17''317／1'17''873／2'35''190）
#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra（1'17''771／1'17''859／2'35''630）
#100 STANLEY CIVIC TYPE R-GT（1'17''695／1'17''958／2'35''653）
#23 MOTUL AUTECH Z（1'17''786／1'17''880／2'35''666）
#3 Niterra MOTUL Z（1'18''015／1'17''877／2'35''892）
#17 Astemo CIVIC TYPE R-GT（1'18''087／1'17''879／2'35''966）
#8 ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT（1'18''181／1'18''060／2'36''241）
#38 KeePer CERUMO GR Supra（1'18''135／1'18''179／2'36''314）
#19 WedsSport ADVAN GR Supra（1'17''872／1'18''574／2'36''446）
#12 MARELLI IMPUL Z（1'18''128／1'18''372／2'36''500）
#16 ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT（1'18''139／1'18''377／2'36''516）
#24 リアライズコーポレーション ADVAN Z（1'18''226／1'18''411／2'36''637）
#37 Deloitte TOM'S GR Supra（1'17''948／1'18''693／2'36''641）
#64 Modulo CIVIC TYPE R-GT（1'18''146／1'19''492／2'37''638）

GT300クラス

1. #31 apr LC500h GT（1'26''245／1'25''974／2'52''219）
2. #52 Green Brave GR Supra GT（1'26''248／1'26''323／2'52''571）
3. #45 PONOS FERRARI 296（1'26''575／1'26''161／2'52''736）
4. #60 Syntium LMcorsa GR Supra GT（1'26''379／1'26''414／2'52''793）
5. #18 UPGARAGE NSX GT3（1'26''097／1'26''744／2'52''841）
6. #88 JLOC（1'25''865／1'27''206／2'53''071）
7. #7 Studie BMW M4（1'26''677／1'26''514／2'53''191）
8. #65 LEON PYRAMID AMG（1'26''635／1'26''636／2'53''271）
9. #777 D'station Vantage GT3（1'26''628／1'26''753／2'53''381）
10. #2 muta Racing GR86 GT（1'26''774／1'26''705／2'53''479）
11. #87 JLOC（1'26''406／1'27''126／2'53''532）
12. #6 VELOREX FERRARI 296 GT3（1'26''530／1'27''024／2'53''554）
（↑Q2グループ1のトップ12）

13. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG（1'26''516／1'27''126／2'53''642）
14. #96 K-tunes RC F GT3（1'26''781／1'26''916／2'53''700）
15. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT（1'26''826／1'26''977／2'53''803）
16. #50 ANEST IWATA Racing RC F GT3（1'26''783／1'27''025／2'53''808）
17. #9 PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG（1'27''534／1'26''839／2'54''373）
18. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R（1'27''682／1'27''322／2'55''004）
19. #30 apr GR86 GT（1'26''690／1'28''800／2'55''490）
20. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号（1'27''918／1'27''620／2'55''538）
（↑Q2グループ1の下位4台、Q2グループ2の上位4台を合算タイム順に並べ替え）

21. #48 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R（1'27''300／1'28''535／2'55''835）
22. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R（1'28''199／1'28''333／2'56''804）
23. #360 RUNUP RIVAUX GT-R（1'27''207／1'30''653／2'57''860）
24. #22 アールキューズ AMG GT3（1'29''661／1'29''315／2'58''976）
25. #20 シェイドレーシング GR86 GT（--／1'25''851／--）
（↑Q2グループ2の下位5台）

 

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