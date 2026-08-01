ホンダ・プレリュードGTが1-2発進。最速タイムはAstemoの野村勇斗｜スーパーGT第4戦富士：公式練習

8月1日、富士スピードウェイでスーパーGT第4戦の公式練習が行なわれた。トップタイムはGT500クラスが17号車Astemo HRC PRELUDE-GTで、GT300クラスが45号車PONOS FERRARI 296 EVOだった。

気温が35℃に達する真夏の暑さとなった公式練習は、サクセスウエイトの軽いマシンが上位に。特にホンダ勢の速さが目立ち、17号車Astemoに乗る野村勇斗が最速タイムをマークした。

スーパーGT第4戦富士：公式練習タイム結果

GT500

1. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:28.770

2. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:29.112

3. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:29.294

4. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:29.485

5. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:29.584

6. #23 MOTUL Niterra Z 1:29.623

7. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:29.745

8. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:29.842

9. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:29.929

10. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:29.972

11. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:29.992

12. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:30.052

13. #24 リアライズコーポレーション Z 1:30.059

14. #36 au TOM’S GR Supra 1:30.220

GT300

1. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:37.789

2. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:37.889

3. #52 Green Brave GR Supra GT 1:38.001

4. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:38.058

5. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:38.231

6. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:38.432

7. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:38.470

8. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:38.615

9. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:38.634

10. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:38.671

11. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:38.760

12. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:38.850

13. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:38.877

14. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:38.981

15. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:39.038

16. #65 LEON PYRAMID AMG 1:39.106

17. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:39.122

18. #30 apr GR86 GT 1:39.161

19. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:39.166

20. #96 K-tunes RC F GT3 1:39.236

21. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:39.379

22. #31 apr LC500h GT 1:39.415

23. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:39.452

24. #777 D'station Vantage GT3 1:39.737

25. #11 GAINER TANAX Z 1:39.796

26. #22 アールキューズ AMG GT3 1:40.241

27. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:40.611

28. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:42.666

29. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:44.739