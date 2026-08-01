ホンダ・プレリュードGTが1-2発進。最速タイムはAstemoの野村勇斗｜スーパーGT第4戦富士：公式練習
スーパーGT第4戦富士の公式練習では、17号車Astemo HRC PRELUDE-GT（GT500クラス）と45号車PONOS FERRARI 296 EVO（GT300クラス）がトップタイムを記録した。
#17 Astemo HRC PRELUDE-GT
写真：: Masahide Kamio
8月1日、富士スピードウェイでスーパーGT第4戦の公式練習が行なわれた。トップタイムはGT500クラスが17号車Astemo HRC PRELUDE-GTで、GT300クラスが45号車PONOS FERRARI 296 EVOだった。
気温が35℃に達する真夏の暑さとなった公式練習は、サクセスウエイトの軽いマシンが上位に。特にホンダ勢の速さが目立ち、17号車Astemoに乗る野村勇斗が最速タイムをマークした。
スーパーGT第4戦富士：公式練習タイム結果
GT500
1. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:28.770
2. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:29.112
3. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:29.294
4. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:29.485
5. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:29.584
6. #23 MOTUL Niterra Z 1:29.623
7. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:29.745
8. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:29.842
9. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:29.929
10. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:29.972
11. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:29.992
12. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:30.052
13. #24 リアライズコーポレーション Z 1:30.059
14. #36 au TOM’S GR Supra 1:30.220
GT300
1. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:37.789
2. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:37.889
3. #52 Green Brave GR Supra GT 1:38.001
4. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:38.058
5. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:38.231
6. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:38.432
7. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:38.470
8. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:38.615
9. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:38.634
10. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:38.671
11. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:38.760
12. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:38.850
13. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:38.877
14. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:38.981
15. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:39.038
16. #65 LEON PYRAMID AMG 1:39.106
17. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:39.122
18. #30 apr GR86 GT 1:39.161
19. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:39.166
20. #96 K-tunes RC F GT3 1:39.236
21. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:39.379
22. #31 apr LC500h GT 1:39.415
23. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:39.452
24. #777 D'station Vantage GT3 1:39.737
25. #11 GAINER TANAX Z 1:39.796
26. #22 アールキューズ AMG GT3 1:40.241
27. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:40.611
28. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:42.666
29. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:44.739
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