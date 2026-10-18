スーパーGT 第7戦：オートポリス

ダブルヘッダーのスーパーGTもてぎ大会、予選は“一発勝負”の計時方式に。土日2連勤のドライバーも？……近く正式公示へ

モビリティリゾートで行なわれるスーパーGT第3戦・第8戦は、どちらも計時方式で行なわれる予定だという。

戎井健一郎

公開日時: 2026/10/18 2:38

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スーパーGTのシリーズプロモーターであるGTアソシエイションは、定例記者会見の中で11月にモビリティリゾートもてぎで行なわれる第3戦・第8戦（最終戦）のフォーマットについて言及。詳細は近々ブルテンとして正式公示される見込みだという。

今季のスーパーGTは、予定されていたセパン大会の翌年延期に伴い、その代替レースとしてもてぎで第3戦を開催することになった。これは同地での最終戦の前日、11月7日（土）に行なわれるため、2日連続でレースが開催されるダブルヘッダーとなる。

そのもてぎ大会は、第3戦がハーフウエイト、第8戦がフルウエイトでの開催で、どちらもレース距離が250km（元々の第8戦は300kmの予定だった）となることがすでに明かされていた。そして両レースでそれぞれ予選が実施されるが、GTAはエントラント向けに内示済のフォーマットについて説明した。

曰く、レースウィーク金曜日の午前中には1時間半の専有走行を実施し、午後に公式車検が始まる。土日の午前中に行なわれる予選はノックアウト方式ではなく、GT500クラスが10分、GT300クラスが20分の計時方式になるという。

各予選はドライバー交代なし、ひとりで走るセッションとなるが、第3戦と第8戦はそれぞれ独立した大会であることから、第3戦と第8戦で同じドライバーを起用することもできる。プロドライバーとジェントルマンドライバーのコンビでエントリーするチームなどは、通常の2ラウンド制のノックアウト予選よりも有利に予選を進められるかもしれない。

タイヤのマーキングについては、通常の300kmレースはドライタイヤ4セットである一方、ダブルヘッダーの同大会は合計8セットを持ち込む形で調整中とのこと。GTAは上記全てについて最終調整の上、週明けにはブルテンという形で正式にルール化できるだろうと述べた。

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