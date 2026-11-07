スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

スーパーGT第3戦もてぎ、両クラスの暫定2位が再車検不合格に。ENEOSは失格裁定に控訴の意志……GT500競技結果確定は留保

スーパーGT第3戦もてぎでは、14号車ENEOS X PRIME GR Supraと26号車ANEST IWATA GAINER Zが再車検不合格となった。

公開日時: 2026/11/07 12:10

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#14 ENEOS X PRIME GR Supra

写真：: Masahide Kamio

モビリティリゾートもてぎで行なわれたスーパーGT第3戦では、決勝後の車検で2台が不合格となり、GT500クラス、GT300クラスの2番手チェッカー車両が共に失格となっているが、GT500の結果は確定していない。

GT500の暫定2位でチェッカーを受けたのは、14号車ENEOS X PRIME GR Supra。しかし彼らは再車検でGT500テクニカルレギュレーション3.22.4A『スキッドブロック規定』に違反があったとして、失格の裁定が下った。なお当該の規則文はスキッドブロックの寸法等について記載されているものだ。

現状は18時50分付で暫定結果の改訂版が出され、14号車ENEOSは失格となっているが、本来異議などがなければその30分後に出される正式結果は出されていない。20時30分に出された公式通知によれば、TGR TEAM ENEOS ROOKIEは控訴の意志を示したという。これに伴い、第3戦のGT500の競技結果は控訴結果が確定されるまで留保される。

14号車ENEOSの福住仁嶺、大嶋和也組は、2位で15点を積み上げることによって、翌日の最終戦に向けて逆転王座の可能性を残すはずだったが、失格が確定すればノーポイントになり王座の権利は失ってしまう。ただ現状は結果が確定していないため、場合によっては8日（日）の最終戦を終えてもチャンピオン等が確定しない、という状況にもなり得る。

一方でGT300クラスに関しては、暫定2位チェッカーの26号車ANEST IWATA GAINER Zの失格で結果が確定した。

#26 ANEST IWATA GAINER Z

写真: Masahide Kamio

ANEST IWATAはタイヤ無交換作戦も駆使して見事なレースを繰り広げたが、レース後車検で過給圧の基準値超過が認められたという。チームとしては、来季のセパン戦エントリー可否にも繋がるAシードを獲得するためにビッグポイントを獲得したかっただけに、痛い失格となった。

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