スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

前戦クラッシュで欠場の埼玉Green Brave、コンクリートウォール直撃で「思ったよりダメージあった」……来季に向けては様々な方向性を検討

今季スーパーGT最終ラウンドを、前回大会のアクシデントにより欠場することになった埼玉Green Brave。コンクリートウォールにぶつかってしまったこともあり、想像以上に大きな損傷があったという。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/06 4:07

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写真：: Motorsport.com / Japan

モビリティリゾートもてぎで行なわれるスーパーGT第3戦・第8戦。今大会欠場となったGT300クラスの埼玉Green Braveの面々も、サーキットに姿を見せている。

52号車Green Brave GR Supra GTの吉田広樹、野中誠太組は、第4戦富士を制して一時はポイントリーダーにも立っていた。しかし第5戦鈴鹿で横転クラッシュを喫すると、第7戦オートポリスでも上位争い中にクラッシュ。車両修復に時間もコストもかかるGTA-GT300既定のマシンが、短期間で2度にわたってアクシデントに見舞われてしまい、もてぎ大会は参戦見合わせという形をとった。

鈴鹿戦の後は、ロールケージやサスペンション、カウルなどの広範囲の修復を短期間で完了させ、第6戦SUGOに参戦することができた。しかしチームはこの時点で持ち合わせの部品は全て使ってしまったと話しており、次にアクシデントが起きると参戦自体が危ぶまれる状況であった。

そんな中で起こってしまったオートポリスでのアクシデント。野中誠太はライバルとのバトル中、3コーナーのダスティな路面に乗ってスピン、コース右側のコンクリートウォールに左側面からヒットしてしまった。

見た目上の損傷はそれほど派手ではないように見えたが、スポンジバリアに突っ込んだ鈴鹿戦とは違ってコンクリートウォールに直接ぶつかっていることから、大きなダメージがあったという。

「思ったよりもダメージが大きかったです」と語るのは丸山恵介監督。

「コンクリートウォールだったので、入力がダイレクトに（車両へと）かかってしまいます。Gセンサーの値も鈴鹿の時よりも高かったです」

「リヤの足回りも全部曲がって折れていて。だいぶグッチャリいってしまっていましたね。鈴鹿の方が、横転もしていたのでパッと見は酷く見えましたが、中を開けてみての状況はオートポリスの方が厳しかったですね」

Green Braveにとって、今シーズンの戦いはオートポリスで終了という形に。今週末、ドライバーを含めたチームの面々はファンサービスをはじめとして自分たちにできることをすべく、現地に赴いている。来シーズンに向けては、一度立ち止まって仕切り直すことになった。

彼らは来季も、開発を進めてきたGR Supra GTを修復してシーズンに臨むのか？ それともGT3車両へのスイッチも考えているのか？ これについて丸山監督は、「現時点では、今のクルマを直すのか、新しいクルマを作るのか、はたまたGT3系の車両でやるのか……色々方向性としては考えています」と述べた。

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