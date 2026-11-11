スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

まさにジェットコースターのような週末……KONDO RACINGが粘り勝ち3度目GT300王座。木村偉織「プレッシャーをすごく感じていた」

2026年のスーパーGT・GT300クラス王者に輝いたKONDO RACINGのふたり。加入1年目の木村偉織は、「勝って当たり前」のトップチームで戦うことに大きなプレッシャーを感じていたと語った。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/11 3:44

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

写真：: Masahide Kamio

2026年のスーパーGTでGT300クラス王者に輝いたのは、56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rのジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織組だった。KONDO RACINGにとっては、2019年にGT300参戦をスタートさせてから3度目の王座となった。

オートポリス大会を終えた時点で大量リードを築いていたリアライズのデ・オリベイラ、木村組だが、もてぎでの最終2レースはジェットコースターのような展開となった。

土曜日の第3戦は予選17番手スタートから追い上げを目指すも、木村がピットレーン速度違反でドライブスルーペナルティ、デ・オリベイラが2件の接触で合計10秒のタイムペナルティを受けたことも響き、14位に。ドライバーエラーが重なったこともあり、近藤真彦監督も「珍しくふたりに怒った」という。

しかも96号車K-tunes RC F GT3が優勝、666号車seven x seven PORSCHE GT3R EVOが2位を獲得して点差を縮めてきたこともあり、最終戦に向けてタイトル争いは全く分からない状況に。しかも最終戦の予選でリアライズはまたも17番手に沈み、むしろ劣勢に立たされてしまった。しかし、最終戦の決勝レースで彼らは56号車らしい力強いレースを見せた。

レースではK-tunesがペナルティでポジションを落としたため、途中からタイトル争いはトップを走るseven x sevenのスヴェン・ミューラーとの一騎討ちとなった。ひとつでもポジションが変動すればタイトル争いの結果が変わるという、緊迫した展開……その中でデ・オリベイラは87号車OPEN HOUSE Lamborghini GT3に90度コーナーで弾き飛ばされる格好となりポジションを落とした。これでタイトルがその手からこぼれ落ちたかに思われたが、OPEN HOUSEの失速、さらにはseven x sevenの首位陥落もあって、流れがリアライズに傾いた。

#56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R

写真: Masahide Kamio

結果的に4位でフィニッシュしたリアライズが見事王座獲得。決勝での強さを武器に、8戦中5回のトップ5フィニッシュを記録するという、チャンピオンチームらしい戦いぶりであった。

KONDO RACINGと共に3度目のタイトルを手にしたデ・オリベイラも、最終戦の予選で17番手に沈んだ後は、ポイントリーダーでありながらも「自分たちに勝ち目はない」とさえ考えていたという。それでも見事な追い上げを見せられたことに対し、「どんなに厳しい状況になっても、タイヤ選択からピットストップ、戦略に至るまで、常にできることをすべてやり尽くすこのチームを誇りに思っている」と語った。

「今日に関しては、状況に頼るのではなく、自分たちの力でタイトルを勝ち取る必要があった。結果的には最高の結末になったね。最後をあのように力強く締めくくることができて、本当にうれしい」

そして今季からKONDO RACINGに加入した木村にとっては、大きな重圧と戦った1年でもあった。

元ホンダ育成でもある木村は昨年、再起を図ってTEAM MACHでGT300を戦い、“古代兵器”とも呼ばれるMC86でチームに初優勝をもたらす活躍で、大きなインパクトを残した。そして今季に向けては、「TEAM MACH卒業生でGT500を戦うドライバーが見たい」という玉中哲二代表に背中を押される形で、KONDO RACINGの一員となった。

しかしKONDO RACINGは、2019年から2025年までの7シーズンで、ランキング3位以内に5回入っているというトップチーム。チャンピオン獲得以外は“成功”とは言い難い、ある意味で厳しい環境と言えた。

「周りの評価として“勝って当たり前”のトップチームにいるということで、求められる結果のレベルも高かったので、自分自身にプレッシャーをかけてしまいました。そこが自分の一番弱いところです」

木村はそう語る。

「ピットレーンの速度違反も、人生でしたことがありませんでした。自分の想定内のミスは全て排除しようと準備してきたのですが、想定外のミスが排除できず、準備不足というよりは考え方が間違っていたなと思います。『ミスをしないぞ』と言い聞かせるのではなく、そのためにどうすべきか、解決策をもっと考えなきゃいけないなと思いました」

メンタルが強くないため、自分自身をコントロールするのが一番大変だと苦笑する木村。しかし移籍初年度での優勝、そしてチャンピオンを達成することができた。来季に向けては「もっと安定した、甲斐性のあるレースがしたい」と述べた。

写真: Masahide Kamio

前述の通り、GT500ステップアップという玉中代表の夢も背負って戦っている木村だが、GT300チャンピオンはその夢への「第一歩」になったはずだと語った。

「僕は玉中さんの夢も背負ってレースをしていると思っているので、そういった意味では、玉中さんの夢の実現に向けたひとつの通過点、第一歩になったと思います」

「ただレース人生は長いので、GT500に限らず、色んなチャレンジをしたいです。海外でレースをしたいし、もっと速いカテゴリーに行きたいし、スーパーフォーミュラにも乗りたい。色んなチャレンジをハングリーにやっていきたいです。そのためには常に自分の与えられた環境の中で最高の結果を残し続けることが大事だなと思っています」

「常に強いKONDO RACINGに入って、プレッシャーもすごく感じました。今まではそういったプレッシャーに負けてきてしまったのですが……どちらかというと昨日も負けちゃったんですけど（笑）、最後はなんとか形にできてよかったですね」

Additional reporting by Jamie Klein

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 序盤の不振から立ち直り、見事王座獲得のホンダ・プレリュード。最強au TOM’Sを下してのタイトルにHRC開発陣も「レース人生で1番の喜び」

More from

戎井健一郎





序盤の不振から立ち直り、見事王座獲得のホンダ・プレリュード。最強au TOM’Sを下してのタイトルにHRC開発陣も「レース人生で1番の喜び」



スーパーGT



スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



1 日前



序盤の不振から立ち直り、見事王座獲得のホンダ・プレリュード。最強au TOM’Sを下してのタイトルにHRC開発陣も「レース人生で1番の喜び」





キャリア最大の重圧に打ち勝った牧野任祐。最終戦でPP奪取＆トップチェッカーの大仕事……2度目のGT500王座「背負うものが多かった」



スーパーGT



スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



2 日前



キャリア最大の重圧に打ち勝った牧野任祐。最終戦でPP奪取＆トップチェッカーの大仕事……2度目のGT500王座「背負うものが多かった」





これぞベテランの味！ 巧みなトラフィック処理で首位堅守、3度目王座手繰り寄せた山本尚貴「ここ数年はうまく走れずもがいていたが、努力が実った」



スーパーGT



スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



2 日前



これぞベテランの味！ 巧みなトラフィック処理で首位堅守、3度目王座手繰り寄せた山本尚貴「ここ数年はうまく走れずもがいていたが、努力が実った」

最新ニュース





まさにジェットコースターのような週末……KONDO RACINGが粘り勝ち3度目GT300王座。木村偉織「プレッシャーをすごく感じていた」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



1 分前



まさにジェットコースターのような週末……KONDO RACINGが粘り勝ち3度目GT300王座。木村偉織「プレッシャーをすごく感じていた」





「タイトルを失ったのではない。マルケスが勝ち取った」アプリリアのリボラCEO、逆転王座目前のライバルを称賛



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



42 分前



「タイトルを失ったのではない。マルケスが勝ち取った」アプリリアのリボラCEO、逆転王座目前のライバルを称賛





FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に



F1



F1 F1 1 時間前



FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に





F1、代替候補地イモラに「準備不要」と通達。カタールGPとアブダビGPを通常通り開催予定も、情勢悪化の場合は安全最優先の構え



F1



F1 F1



サンパウロGP



2 時間前



F1、代替候補地イモラに「準備不要」と通達。カタールGPとアブダビGPを通常通り開催予定も、情勢悪化の場合は安全最優先の構え

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録