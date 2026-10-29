スーパーGT

ありがとう、DUNLOP。NAKAJIMA RACING、スーパーGT最終戦は長年共に戦ったダンロップへの感謝込めた特別カラーリングに

スーパーGT第3戦・第8戦もてぎでは、NAKAJIMA RACINGの64号車がダンロップとの最後の戦いを記念したスペシャルカラーリングを採用する。

公開日時: 2026/10/29 3:56

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写真：: Honda Access

株式会社ホンダアクセスは、同社が展開するカスタマイズブランド『Modulo』がメインスポンサーとなっているスーパーGTのModulo Nakajima Racingが第3戦・第8戦もてぎで採用する特別カラーリングを公開した。

今シーズンのスーパーGTは、例年通りモビリティリゾートもてぎでシーズンフィナーレを迎える。第3戦セパンの代替レースも組み込まれるため同週末に2レースが行なわれる変則フォーマットとなるが、NAKAJIMA RACINGは特に強い思いでこの大会へと臨む。それは今シーズンがタイヤマルチメイクのラストイヤーだからだ。

スーパーGTではこれまで複数のタイヤメーカーによる開発競争が行なわれてきたが、NAKAJIMA RACINGはスーパーGT初年度の2005年からダンロップ（住友ゴム）とタッグを組み、20年以上にわたってGT500タイヤの開発を続けてきた。近年はダンロップ勢がNAKAJIMA RACINGの1台と開発上不利な立場に立たされていたこともあり、長らく勝利から遠ざかってしまっているが、その中でもダンロップはマルチメイクのラストイヤーに再び花を咲かせるべく、新スペックのタイヤを投入するなど積極的な開発を行なってきた。

直近では2戦連続でポールポジションを獲得し、予選での速さを誇示している64号車Modulo HRC PRELUDE-GTだが、決勝ではなかなか噛み合わずノーポイントに終わっている。来週に控えるもてぎ戦では、ダンロップとのラストレースで輝きを放ちたいところだ。

発表されたスペシャルカラーリングは、ダンロップへの感謝と敬意を込め、同ブランドを象徴するイエローがふんだんにあしらわれたものとなっている。ルーフ部は黄色く塗られてダンロップのロゴが入れられているほか、同じく黄色のリヤウイングには「ありがとう、DUNLOP」の文字が。その他、フロントグリル付近にもイエローのラインが入っている。

このカラーリング発表に際し、Modulo Nakajima Racingの中嶋悟チーム代表、伊沢拓也監督、そしてホンダアクセスの酒井富志也代表がそれぞれコメントを寄せ、もてぎ戦に向けた意気込みを語った。

Modulo Nakajima Racing代表 中嶋悟

「シーズン最終戦の舞台で、長年共に戦ってきたDUNLOPへの感謝の気持ちを、特別なカラーリングという形で表現できることを大変うれしく思います。今回のカラーリングは、我々チームにとって、これまでの歩みを振り返るとともに、日頃より支えてくださっている皆さまへ、あらためて感謝をお伝えする機会でもあります。この特別なカラーリングの実現にご協力いただいたホンダアクセスの皆さまに、心より感謝申し上げます」

「シーズンを締めくくるこの一戦を、感謝の想いを込めた特別な一台と共に、全力で戦ってまいります」

Modulo Nakajima Racing監督 伊沢拓也

「DUNLOPと共にGT500を戦う最後のイベントで、スペシャルカラーのマシンを走らせられることを楽しみにしています。私自身、ライバルに勝つために、DUNLOPの皆さんと良いタイヤを作ろうと力を合わせて戦ってきました。タイヤ開発からレースの現場まで支えてくださった皆さんには、心から感謝しています」

「これから一緒にレースができなくなることを寂しく感じていますが、最後にDUNLOPイエローを輝かせられるよう、全力で頑張ります」

株式会社ホンダアクセス代表取締役 酒井富志也

「DUNLOPと共に戦う最後のGT500クラスの舞台において、これまでの感謝の意を込めてスペシャルカラーリングの車両を準備いたしました。GT500クラスでは、Modulo Nakajima Racingの1台のみがDUNLOPタイヤで戦ってきていてさまざまな困難もあったかと思います。それを乗り越えてどんどん競争力があがってきた中での最終戦ということでとても残念ではありますが、これまでの数々のチャレンジとそれにまつわるシーンを思い出しながら最後まで熱く応援したいと思います」

「皆さんも是非熱い声援をよろしくお願いいたします」

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