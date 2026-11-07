スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

ついにホンダ陣営STANLEYが最終戦前にランキング首位浮上！ しかし山本尚貴＆牧野任祐は浮かれず「守った時点でダメ」「気を引き締めて」

スーパーGT第3戦を終えてポイントリーダーに立った100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの山本尚貴と牧野任祐。タイトルに最も近い位置で最終戦を迎えるが、一切浮き足立っていない。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/07 13:52

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#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

モビリティリゾートもてぎで行なわれたスーパーGT第3戦で、GT500のポイントリーダーが入れ替わった。5位フィニッシュとなった100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの山本尚貴、牧野任祐組が、10位に終わった36号車au TOM’S GR Supraの坪井翔、山下健太組を2点リードした状態で最終戦へと臨むことになった。

（※なお、失格となった14号車ENEOS X PRIME GR Supraが控訴の意思を示している関係で、第3戦の競技結果は厳密には確定していない）

au TOM’Sは開幕2連勝で今シーズンをスタートさせ、シリーズ4連覇に向けてこれ以上ないスタートを切った。しかし翌戦からホンダのHRCプレリュードGTが戦闘力を一気に向上させた結果、STANLEYが第4戦で優勝、第6戦で3位、第7戦で優勝と、一気にポイント差を縮めてきた。

しかも第7戦オートポリスでは、au TOM’Sがピット作業違反によるペナルティもあり8位に終わった。これで両者の差は3点にまで縮まっていた。そして迎えたもてぎでの2連戦、その最初の1戦である第3戦（セパン戦の代替レース）は、au TOM’Sが7番手、STANLEYが8番手からスタートすることになった。

au TOM’Sは山下健太、STANLEYは山本尚貴がスタートスティントを担当。スタート直後は山本にも勢いがあったが、徐々に山下に対して離され、防戦一方となってしまう。

写真: Masahide Kamio

「タイヤの管理はしていたのですが、そこから全然ペースがなくなっちゃって……自分が思っていたよりも全然違ったバランスになってしまい、前を追いかけるどころか、後ろを抑えるのでいっぱいいっぱいになってしまい、燃費走行もほとんどできず、防戦一方でしたね」

「ああいう風になるようなタイヤでもないと思っていたので、想定外でした」

山本はそう振り返った。STANLEYはau TOM’Sの次の周、20周目にピットインして山本から牧野に交代すると、au TOM’Sの前でコースに復帰した。オーバーカット成功だ。

山本としても、逆にライバルにアンダーカットを許すのではと思っていたと言い、望外のポジションアップになった。au TOM’SとSTANLEY、2台のピット作業時間に大きな差はなかったが、au TOM’Sはアウトラップでやや苦戦したため、これがSTANLEYのオーバーカットに繋がったとも言える。

au TOM’Sの坪井はアウトラップについてこう振り返った。

「どちらかというとアウトラップは得意としているところだったので、ちょっとこの結果には驚きです。同じブリヂストンタイヤなので、どんなタイヤを使っているかも知っているだけに、理由が分かりません」

「その傾向は朝のウォームアップ走行でも感じていましたが、その通りになってしまいましたね」

一方STANLEYのアウトラップは速く、牧野はライバルを従えて快調に飛ばすことができた。これについて山本はこう語る。

「僕らはアウトラップが調子良さそうでした。僕もスタート直後に36号車を突っつけていたくらいでした。アウトラップのマージンに加えて、彼（牧野）の頑張りもあったのかもしれません」

レース後半は6番手を走行したSTANLEY。そのまま6位でのチェッカーとなったが（※上記の失格裁定により後に5位繰り上げ）、牧野は最終ラップでの39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supraのサッシャ・フェネストラズとのバトルに敗れたこともあり、「ちょっと不甲斐ない」と悔しがった。

「ファイナルラップのヘアピンで一度前に出て、（バックストレートエンドに向けて）自分もイン側を抑えているつもりでしたが、そのさらにイン側を差してこられました。自分自身もう少しできたこともあるのかなと思うし、それ以前のバトルで抜けたタイミングがあったかもしれません」

「今日のレースは自分としてはちょっと不甲斐ないというか。追いついたからには抜き切らないといけなかったと思うので、悔しいレースになりました」

山本と牧野、STANLEY TEAM KUNIMITSU、そしてホンダ陣営にとって6年ぶりとなるタイトルに向けて、ポイントリーダーで最終戦を迎えられたことは非常にポジティブなことだと言えるが、ふたりとも自分の満足いく仕事をできなかったためか、互いに表情は険しかった。

最終戦に向けて山本は、自分たちは「守る立場ではない」と語る。

「このポイント差はほぼ0だと思っています。守った時点でチャンピオンを獲れないことは17年やって分かってきているし、36号車に対してどんどんチャレンジしていきたいです」

「36号車以外にも速いクルマがいるのは今日のレースを見ていても確かなので、そんなクルマに負けないためにも、ガンガン行こうと思っています。こういう時こそ経験の差を活かさないといけないと思っているので、しっかり自分の経験を活かしたいです」

「ここ数年は圧倒的に36号車が有利な状態で最終戦に来ていたのが通例なので、36号車が最終戦を前にランキング2位というのは近年初めてですよね。ただ、だからといって全然大丈夫だとは1ミリも思っていないし、守った時点でダメなのは身をもって分かっているので、ガンガン行きます」

そして初王座からの6年間、尊敬する先輩・山本の背中を見て育ち、ホンダのエースドライバーへと成長した牧野も、最終戦は気を引き締めて臨みたいと語った。

「ランキングが逆転したとかそういうことは関係なく、やはり前のクルマを抜いてレースを終えられなかった、という思いが強いです。改めて気を引き締めて、もう1回集中し直して最終戦に臨む良いきっかけになったと思います」

「チームみんなと尚貴さんと共に、HRCのために、プレリュードのデビューイヤーで有終の美を飾りたいと思います」

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