予選レポート

スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

大草りきがまたも決めた！ Moduloが3戦連続ポール。タイトル争うau TOM’S、STANLEYは中団スタート｜スーパーGT第3戦

スーパーGT第3戦の予選では、64号車Modulo HRC PRELUDE-GTが3戦連続でポールポジションを獲得した。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/07 3:39

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

写真：: Masahide Kamio

11月7日（土）、モビリティリゾートもてぎでスーパーGT第3戦の公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはGT500クラスが64号車Modulo HRC PRELUDE-GT、GT300クラスが11号車GAINER TANAX Zだった。

シリーズ最終戦である第8戦の前日に、セパン戦の代替レースとして組み込まれた第3戦。その予選は午前中に計時方式でGT500が15分、GT300が20分のセッションとして行なわれた。快晴で日差しの強い天候だが、予選開始時は朝9時ということもあり気温15℃、路面温度18℃というコンディションだった。

GT500

GT500クラスの予選時間は15分設けられたが、使えるタイヤも1セットで事実上の1アタック勝負となるため、開始数分の間は誰もコースに出ず。開始3分頃に37号車Deloitte TOM’S GR Supra、8号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTがコースインしたが、多くは開始5分頃（残り10分前後）でコースに出て行った。一方で金曜専有走行トップタイムの64号車Modulo HRC PRELUDE-GTをはじめとする数台は残り8分半ごろまでピットで待機していた。

64号車Moduloの大草りきは、アウトラップも含めた4周目にアタックに入り、残り1分を切ったところで1分37秒051をマークしてトップ浮上。その後14号車ENEOS X PRIME GR Supraの福住仁嶺が5周目に1分36秒942でトップの座を奪ったのだが、大草も本領発揮は5周目。1分36秒572という驚速タイムで、再びタイムシートの最上段に返り咲いた。

このタイムを上回る者は現れず、64号車Moduloのポールポジションが確定。これで大草は3戦連続、ホンダにとっては5戦連続のポール獲得となった。

2番手につけたのもホンダ陣営の一角、野尻智紀が駆る16号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTだった。彼らは金曜の専有走行では予選担当の野尻ひとりで走行し、予選に向けた確認に専念していたという。

3番手は14号車ENEOS X PRIME GR Supraで、トヨタ最上位。日産最上位は24号車リアライズコーポレーション Zの5番手だった。

ポイントリーダーの36号車au TOM’S GR Supraは7番手、ランキング2番手の100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTは8番手。タイトルを争う2台はハーフウエイトの第3戦においても燃料リストリクターによるパワーダウンのハンデを抱えており、ストップ＆ゴーのもてぎではこの影響も大きそうだ。

また36号車au TOM’Sを16点差で追いかけるランキング3番手の17号車Astemo HRC PRELUDE-GTは予選の速さに定評がある野村勇斗にアタックを託したが、90度コーナーでタイヤロックアップ。ピットに戻ってくるマシンは右フロントタイヤのトレッドが剥がれてしまっており、無念の最後尾に終わった。

GT300

GT300クラスの予選は20分だが、最初の10分ほどはほとんど動きがなく、多くのチームがピットで待機した。GT500同様、チェッカー直前の最も路面コンディションが良い時にアタックをするためだ。

その中でセッション開始からいきなりアタックに入っていったのは、今大会注目の車両、32号車ENEOS X PRIME GR GT3 concept。石浦宏明が1分48秒105というタイムを記録して早々にガレージにマシンを収めた。今回32号車は特認での参加が認められた関係で順位ポイントの対象外となっているため、石浦も「チャンピオンシップに対してリスペクトを持って戦いたい」と話しており、そういった配慮もあったのかもしれない。

残り3分で5号車マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号が1分46秒385をマークし、これがターゲットタイムに。次々とタイムが更新されていったが、中でも速さを見せたのが11号車GAINER TANAX Zだった。

富田竜一郎が乗る11号車GAINERは、1分45秒418でトップ浮上。ライバルも何台か1分45秒のタイムを記録したが、GAINERを上回るマシンはなく、ポールポジションとなった。

2番手に食い込んだのは、前回のレースで新田守男がスーパーGT最年長優勝を達成して話題となった96号車K-tunes RC F GT3。新田は今季限りの引退を発表しており今週末がラストレースとなるが、相方の高木真一が好アタックを決めて見せた。

ポイントリーダーの56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rは17番手。ただ他のランキング上位陣も上位のグリッドを逃しており、大きなリードを築いているリアライズのジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織にとっては不幸中の幸いと言えた。

Ryuichiro Tomita, Kazuki Oki, #11 GAINER TANAX Z

写真: Masahide Kamio

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ダンロップ履くModuloが3戦連続ポール！ GT300はGAINER Zが初ポール｜スーパーGT第3戦もてぎ：予選結果

More from

戎井健一郎





僅差で迎えるGT500タイトル争い。もてぎの250kmレースはどんな戦いになる？ 昨年見られたタイヤ無交換はあくまで“奇策”か



スーパーGT



スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



15 時間前



僅差で迎えるGT500タイトル争い。もてぎの250kmレースはどんな戦いになる？ 昨年見られたタイヤ無交換はあくまで“奇策”か





ついに走り出したGR GT3 concept、こだわってきた“扱いやすさ”に手応え。スーパーGT特認参戦に石浦「王者争いにリスペクト持って」



スーパーGT



スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



21 時間前



ついに走り出したGR GT3 concept、こだわってきた“扱いやすさ”に手応え。スーパーGT特認参戦に石浦「王者争いにリスペクト持って」





前戦クラッシュで欠場の埼玉Green Brave、コンクリートウォール直撃で「思ったよりダメージあった」……来季に向けては様々な方向性を検討



スーパーGT



スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



23 時間前



前戦クラッシュで欠場の埼玉Green Brave、コンクリートウォール直撃で「思ったよりダメージあった」……来季に向けては様々な方向性を検討

最新ニュース





大草りきがまたも決めた！ Moduloが3戦連続ポール。タイトル争うau TOM’S、STANLEYは中団スタート｜スーパーGT第3戦



スーパーGT



SGT スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



7 分前



大草りきがまたも決めた！ Moduloが3戦連続ポール。タイトル争うau TOM’S、STANLEYは中団スタート｜スーパーGT第3戦





フェラーリ極度の緊張状態解消へ？ ハミルトンvsルクレールの直接会談がサンパウロGP木曜夜に実現。バスール代表明かす「結論は明白だ」



F1



F1 F1



サンパウロGP



15 分前



フェラーリ極度の緊張状態解消へ？ ハミルトンvsルクレールの直接会談がサンパウロGP木曜夜に実現。バスール代表明かす「結論は明白だ」





フェルスタッペンがFP2の走行を早めに切り上げた理由とは？「ロングランで多くの矛盾点が見つかった」



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 時間前



フェルスタッペンがFP2の走行を早めに切り上げた理由とは？「ロングランで多くの矛盾点が見つかった」





F1分析｜王者アントネッリがアタックラップでもロングランでも他を圧倒。対抗馬はマクラーレンか？｜F1サンパウロGP FP2ロングラン分析



F1



F1 F1



サンパウロGP



2 時間前



F1分析｜王者アントネッリがアタックラップでもロングランでも他を圧倒。対抗馬はマクラーレンか？｜F1サンパウロGP FP2ロングラン分析

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録