レースレポート

スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

IMPUL独走で4年ぶりWIN！ 絶対王者au TOM’Sがランキング首位陥落……ポイントリーダーはSTANLEYに｜スーパーGT第3戦

スーパーGT第3戦もてぎの決勝レースでは、12号車TRS IMPUL with SDG Zが優勝を飾った。

公開日時: 2026/11/07 8:40

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Kazuki Hiramine, Bertrand Baguette, TRS IMPUL with SDG Z

写真：: Masahide Kamio

11月7日（土）、モビリティリゾートもてぎでスーパーGT第3戦の決勝レースが行なわれた。優勝したのはGT500クラスが12号車TRS IMPUL with SDG Z 、GT300クラスが96号車K-tunes RC F GT3だった。

今週末は、開催が見送られた第3戦セパンの代替レースが土曜日に行なわれ、日曜日に最終戦が行なわれる2レースフォーマット。第3戦の決勝はいつもより短い250km（53周）のレースで、気温19℃、路面温度22℃で14時よりスタートした。日差しは強くなく、路面温度が下がっていくことが予想された。

GT500

GT500のポールポジションは、3戦連続で定位置となった感がある64号車Modulo HRC PRELUDE-GT。2番手には16号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTが並んだ。ポイントリーダーの36号車au TOM’S GR Supra、ランキング2番手の100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTはハーフウエイト戦ながら未だ重いハンデを背負っており、7番手、8番手からのスタートとなった。

スタートでは上位陣のオーダーは変わらず。直後にGT300のアクシデントによるセーフティカーもあったが、64号車Moduloのイゴール・オオムラ・フラガは首位の座をキープした。中団に目を向けると、STANLEYに乗る山本尚貴はペースが苦しく、前を行くau TOM’S山下健太にやや離されていたが、それでも後続を抑えていた。

ルーティンストップが可能なミニマム周回の18周を過ぎたあたりから、レースが動き始める。au TOM’Sは19周でピットインして坪井翔に交代したが、翌周にピットインし牧野任祐に交代したSTANLEYがオーバーカット成功。ポジションを逆転することができた。

トップを走る64号車Moduloは22周にピットイン。同じ周に入った3番手スタートの14号車ENEOS X PRIME GR Supraを真後ろに従えてピットアウトした。これまでアウトラップでのウォームアップに苦しんできたダンロップタイヤユーザーのModuloだが、大草は見事に抑え切った。

ただその翌周にピットインした39号車DENSO KOBELCO SARD GR Supraがタイヤ無交換作戦を敢行。関口雄飛からバトンを受け取ったサッシャ・フェネストラズは64号車Moduloの大草の前に立ちはだかった。しかし大草は冷静にフェネストラズをオーバーテイクし、首位の座を取り返した。

唯一ステイアウトを続けていた8号車ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTは、左フロントタイヤのみ交換の奇策で13番手スタートから大幅ジャンプアップ。64号車Modulo、14号車ENEOS、12号車TRS IMPUL with SDG Zに次ぐ4番手に上がってきた。

この中でペースが良かったのはIMPUL。平峰一貴はENEOSを交して2番手に上がると、39周目の1コーナーでModuloをズバッとオーバーテイク。首位に立った。

以降もIMPULのペースはずば抜けており、平峰は後続に20秒の差をつけて独走でトップチェッカー。日産勢は今季初勝利、IMPULにとってはチャンピオンを獲った2022年以来の勝利であった。

タイヤ1本交換の8号車ARTAは一時2番手に上がったものの、終盤息切れし、2位ENEOS、3位Moduloで、8号車は4位だった。

STANLEY牧野はDENSOフェネストラズとチェッカー直前までバトルを繰り広げた結果、DENSOが5位、STANLEYが6位だった。ただau TOM’Sはペースが伸びず11番手ノーポイントに終わったため、STANLEYの山本、牧野組が63ポイント、au TOM’Sの坪井、山下組が61ポイント。ついにポイントリーダーの座が入れ替わった。

GT300

GT300クラスは11号車GAINER TANAX Zがポールポジション。自社製のZを投入してからは初のポールとなった。2番グリッドは前戦優勝で勢いに乗る96号車K-tunes RC F GT3だ。

スタート直後には3コーナーでマルチクラッシュが発生。31号車apr LC500h GT、7号車CARGUY Ferrari 296 GT3ら複数のマシンがここでレースを終えた。これでセーフティカーが出された。

レースリスタート後も、11号車GAINERの大木一輝は快調に飛ばしてリードを広げていた。しかしセーフティカー解除時のスタート手順違反により痛恨のドライブスルーペナルティを出されてしまい、中団に埋もれてしまった。

ほどなくして各車ピットインのタイミングとなったが、今回は250kmレースということもあり、タイヤ無交換作戦を採用するマシンが多数となった。2番手スタートの96号車K-tunesも前戦に続きタイヤは交換せず。同じく無交換の666号車seven x seven PORSCHE GT3R EVOと事実上の首位争いとなったが、高木真一はコース上でseven x sevenを交わして実質のトップに立った。

その後、ステイアウトを続けていた26号車ANEST IWATA GAINER Zが34周（GT500の37周目）にピットに入り、K-tunes高木の真後ろでピットアウトした。彼らもタイヤ無交換だ。しかし高木はしっかりと首位の座を守り切り、トップチェッカー。自他共に認める“おじさん”コンビが2連勝を飾った。2位はANEST IWATA、3位はseven x sevenだった。

一方、ポイントリーダーの56号車リアライズはペナルティなどもあり15位。なんとK-tunesの新田、高木組が8ポイント差のランキング2番手に浮上した。新田は今季限りでのスーパーGT引退を表明しているが、GT300のレジェンドがラストイヤーで劇的チャンピオンなるか注目される。

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