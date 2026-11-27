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スーパーGT第3戦もてぎの競技結果が正式に確定。スキッドブロック違反で失格のTGR TEAM ENEOS ROOKIEの控訴は棄却

11月7日に行なわれたスーパーGT第3戦の失格裁定に対してTGR TEAM ENEOS ROOKIEが控訴していたが、これはJAFによって棄却され、正式結果が確定した。

公開日時: 2026/11/27 13:59

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#14 ENEOS X PRIME GR Supra

写真：: Masahide Kamio

11月27日、JAFモータースポーツ審査委員会はモビリティリゾートもてぎで行なわれたスーパーGT第3戦において提出された控訴について公示。TGR TEAM ENEOS ROOKIEからの控訴が棄却されたことが明らかとなった。

最終戦の前日、11月7日（土）に行なわれた第3戦の決勝レースでは、TGR TEAM ENEOS ROOKIEの14号車ENEOS X PRIME GR Supraが2番手でチェッカーを受け、暫定結果でも2位となっていた。しかし再車検の際にスキッドブロックの寸法に違反が見つかった結果、失格の裁定が下った。ただチーム側が控訴の意思を示したことにより、正式な競技結果確定は留保されていた。

そして26日付で発行された裁定書では、武田敏明監督を控訴人とする控訴が棄却されたことが記されており、審査の経過や判断の理由についても詳細に説明されている。以下はその原文だ。

1.事案の概要

2026年11月7日、栃木県芳賀郡茂木町で開催された「2026 AUTOBACS SUPER GT Round3」において、競技会審査委員会は、控訴人に対して、控訴人をエントラントとする14号車について、決勝後の車両検査において、スキッドブロック規定違反（2026 AUTOBACS SUPER GTシリーズの運営を主管する株式会社GTアソシエイション（以下「GTA」という。）が定めた2026 SGT GT500 Technical regulation 3.22.4A の違反）があったとして、失格とする裁定を行った（以下「本件裁定」という。）。

控訴人はこれを不服として本件控訴を行った。

2.審査の経過及び判断の理由

（1）当審査委員会は、委員会を開催し、大会審査委員長・水野雅男氏、同技術委員長・森谷昌平氏、GTA・沢目拓氏、同・青木駿梧氏、同テクニカルデリゲート・小西教志氏、モビリティリゾートもてぎ・飯田哲也氏、控訴人・武田敏明氏、同帯同者・山村豊氏及び同帯同者・吉田麻美氏を審問する等して慎重に審理した。

（2）これらの審査の結果、当審査委員会は、次のとおり判断した。

ア 決勝後に実施した車両検査において、14号車のフロントのスキッドブロックの測定範囲の前端左右の2箇所の測定箇所の厚みがいずれも5mm未満であったこと、当該2箇所の測定箇所の距離が50mm以上離れていることは、争いがない。

イ 2026 SGT GT500 Technical regulation 3.22.4A は、スキッドブロックの最小厚さを5mm とし、次のとおり規定する。

「The mandatory minimum dimension is not respected if an incorrect value(non-compliance with the mandatory minimum height)is measured at two or more measuring points having a minimum distance of 50 mm from each other.」

（GTAによる和訳：互いに 50mm以上離れた2か所以上の測定点で不正な値（義務の最小厚さを満たしていない値）が測定された場合、義務の最小厚さを満たしていないものとみなされる。)（以下「本件規定」という。）。

ウ 本件規定につき、GTAは、「最小厚さに満たない値が、互いに50mm以上離れた2箇所以上で測定された場合、厚さ不足とみなされる」と解釈し、それに基づき車両検査を実施しているところ、かかる解釈は本件規定の文言、趣旨に照らし、正当なものと認められる。

そして、上記アのとおり、14号車においては、5mmに満たない値が50mm以上離れた2箇所で測定されているところ、これにより14号車を本件規定の違反により失格とした大会審査委員会の本件裁定は正当なものと認められる。

エ この点、控訴人は、5mmを下回った地点が確認された場合、その地点を中心として50mm 以上離れた周囲を追加測定し、その周囲の2つ以上の地点でも5mmを下回っているかを確認することで、局所的な傷や摩耗ではなく、一定範囲に及ぶ摩耗であることを確認すべきであるとするが、本件規定はその文言から控訴人が主張するような計測方法を定めたものとは解されない。また、控訴人は、2025年のRound5鈴鹿大会において、控訴人の主張する解釈に基づき運用されて合格となったとするが、当時の記録等によれば、同大会では、控訴人をエントラントとする車両について、決勝後に実施した車両検査で測定範囲内の複数の箇所を計測した結果、いずれも5mm以上の厚さであり、失格でないことは明らかであるからこの点も理由がない。

3. 結論

よって、本件控訴は理由がないから棄却するものとし、主文のとおり裁定する。

なお、本件控訴は、控訴人がレギュレーションを誤って解釈したことに起因するものであるが、かかる誤解が生ずることのないよう、より一層レース関係者各位が相互の意思疎通を図ることが望まれる。

上記の裁定文からは、チーム側はスキッドブロックの厚みが規定を満たさなかったことについて、不可抗力による局所的な摩耗の可能性を争点としたことが読み取れるが、JAF側は「50mm以上離れた2箇所でスキッドブロックが規定よりも削れていれば失格」と言うレギュレーションに沿った裁定を支持した形と言える。

この控訴棄却によって、2026年シーズンの競技結果が全て確定。14号車ENEOSの福住仁嶺、大嶋和也組はGT500クラスのランキング10位でシーズンを終えることになった。

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