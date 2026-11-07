スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

「そんなはずじゃなかったんだけど……」引退発表の新田守男、2連勝でなんとGT300チャンピオンも見える状況に！ 本人も戸惑い

今季限りでスーパーGT人生に区切りをつけると発表した新田守男。2連勝を飾ったことで突如としてタイトルの可能性も見えてきたが、本人も困惑している。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/07 14:28

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写真：: Masahide Kamio

「そんなはずじゃなかったんだけど……という感じで（笑）」

これは、スーパーGTのGT300クラスで2連勝を飾り、ランキング2番手で最終戦へと臨む新田守男（96号車K-tunes RC F GT3）の弁だ。彼は今シーズン限りでシリーズ参戦に一区切りをつけると発表しているが、まさか引退レースがチャンピオンをかけたレースになるとは、思ってもみなかったようだ。

全日本GT選手権時代から約30年にわたって参戦を続けている新田は59歳。来年1月には還暦を迎える。にもかかわらず、彼がレースキャリアを始めた頃とは比べ物にならないくらいスピードアップしたGT300マシンで、年齢を感じさせない走りを見せている。

ここ数年は勝利に届かないレースが続いていたが、引退を決意した今シーズン、残り2ラウンドというところで「楽しくレースをしていた20歳そこそこの時の気持ちでレースをさせて欲しい」とチームに直訴。それが早速形となり、10月の第7戦オートポリスではタイヤ無交換作戦を成功させて優勝を飾った。これは伝説のレーシングドライバー、高橋国光さんのシリーズ最年長優勝記録を破る快挙であった。

そして今回のもてぎダブルヘッダーの1戦目となる第3戦（代替レース）では、相方・高木真一が予選で好走を見せ2番グリッドをゲット。決勝では新田→高木と繋ぎ、またもタイヤ無交換作戦で見事勝利を飾った。

この2連勝によって、新田、高木組はランキング2番手に浮上。ポイントリーダーの56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rのジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織組とは9ポイント差となり、日曜の最終戦で96号車K-tunesが優勝した場合、56号車リアライズが3位以下でタイトルが転がり込む計算だ。

そんな状況で新田から飛び出したのが上記のコメント。チャンピオンとなれば、もちろん最年長記録更新だ。

ただ新田は自身を「マイナス思考」だと表現する。2日連続で行なわれる日曜のレースも同じようにうまくいくとは全く考えていない。

「（第3戦と最終戦が同じ展開には）絶対にならないと思います。他のチームも、今日うまくいかなかった部分をアジャストしてくると思いますから。今回のようなレース展開にはならないと思います」

チャンピオンも見えてきたことで、新田の引退撤回を求める声も聞かれるが、本人は「GT300のタイトルはそんなに簡単じゃないから（笑）」と3度の王者として重みのある言葉を発した。ただ、「今日勝っちゃったから、なんとなく今日の夜（引退撤回を）少し考えてみようかなと（笑）」と冗談めかして語った。

「明日も本当に楽しんで、思いっきりいきたいですね。その結果として本当にチャンピオン争いができるのなら、それも楽しんで思いっきりやりたいです」

自身の担当スティントでは、一度抜かれたマシンを果敢なオーバーテイクで抜き返すなど、若手のような勢いある走りを見せた新田。（おそらく？）ラストレースとなる最終戦で、どんな走りを見せてくれるだろうか。

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