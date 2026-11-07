スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ
ダンロップ履くModuloが3戦連続ポール！ GT300はGAINER Zが初ポール｜スーパーGT第3戦もてぎ：予選結果
11月7日、スーパーGT第3戦の公式予選がモビリティリゾートもてぎで行なわれた。ポールポジションを獲得したのは64号車Modulo HRC PRELUDE-GT （GT500）、11号車GAINER TANAX Z（GT300）だった。
公開日時: 2026/11/07 0:54
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#64 Modulo HRC PRELUDE-GT
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT第3戦もてぎ：予選結果
GT500
1. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:36.572
2. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:36.917
3. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:36.942
4. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:37.009
5. #24 リアライズコーポレーション Z 1:37.097
6. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:37.242
7. #36 au TOM’S GR Supra 1:37.404
8. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:37.418
9. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:37.741
10. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:37.979
11. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:38.125
12. #23 MOTUL Niterra Z 1:38.278
13. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:38.582
14. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:43.927
GT300
1. #11 GAINER TANAX Z 1:45.418
2. #96 K-tunes RC F GT3 1:45.786
3. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:45.809
4. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:45.857
5. #31 apr LC500h GT 1:45.890
6. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:46.162
7. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:46.183
8. #777 D'station Vantage GT3 1:46.188
9. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:46.290
10. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:46.329
11. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:46.346
12. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:46.385
13. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:46.555
14. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:46.613
15. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:46.724
16. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:46.772
17. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:46.905
18. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:46.930
19. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:46.942
20. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:46.956
21. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:46.986
22. #65 LEON PYRAMID AMG 1:47.009
23. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:47.206
24. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:47.254
25. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:47.302
26. #30 apr GR86 GT 1:47.328
27. #32 ENEOS X PRIME GR GT3 concept 1:48.105
28. #22 アールキューズ AMG GT3 1:49.309
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