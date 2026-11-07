スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

ダンロップ履くModuloが3戦連続ポール！ GT300はGAINER Zが初ポール｜スーパーGT第3戦もてぎ：予選結果

11月7日、スーパーGT第3戦の公式予選がモビリティリゾートもてぎで行なわれた。ポールポジションを獲得したのは64号車Modulo HRC PRELUDE-GT （GT500）、11号車GAINER TANAX Z（GT300）だった。

公開日時: 2026/11/07 0:54

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#64 Modulo HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

スーパーGT第3戦もてぎ：予選結果

GT500

1. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:36.572

2. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:36.917

3. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:36.942

4. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:37.009

5. #24 リアライズコーポレーション Z 1:37.097

6. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:37.242

7. #36 au TOM’S GR Supra 1:37.404

8. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:37.418

9. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:37.741

10. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:37.979

11. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:38.125

12. #23 MOTUL Niterra Z 1:38.278

13. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:38.582

14. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:43.927

GT300

1. #11 GAINER TANAX Z 1:45.418

2. #96 K-tunes RC F GT3 1:45.786

3. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:45.809

4. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:45.857

5. #31 apr LC500h GT 1:45.890

6. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:46.162

7. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:46.183

8. #777 D'station Vantage GT3 1:46.188

9. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:46.290

10. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:46.329

11. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:46.346

12. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:46.385

13. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:46.555

14. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:46.613

15. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:46.724

16. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:46.772

17. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:46.905

18. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:46.930

19. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:46.942

20. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:46.956

21. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:46.986

22. #65 LEON PYRAMID AMG 1:47.009

23. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:47.206

24. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:47.254

25. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:47.302

26. #30 apr GR86 GT 1:47.328

27. #32 ENEOS X PRIME GR GT3 concept 1:48.105

28. #22 アールキューズ AMG GT3 1:49.309

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