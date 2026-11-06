スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ
タイヤマルチメイク最後の週末……GT500、GT300共にダンロップ勢が首位発進｜スーパーGT第3戦・第8戦もてぎ：専有走行結果
スーパーGT第3戦・第8戦もてぎの開幕に先立ち、レースウィーク金曜日午前に専有走行が行なわれた。トップタイムはGT500クラスが64号車Modulo HRC PRELUDE-GT、GT300クラスが61号車SUBARU BRZ R&D SPORTだった。
公開日時: 2026/11/06 3:28
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写真：: Masahide Kamio
スーパーGT第3戦・第8戦もてぎ：専有走行結果
GT500
1. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:37.449
2. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:37.465
3. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:37.528
4. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:37.597
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:37.615
6. #24 リアライズコーポレーション Z 1:37.636
7. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:37.718
8. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:37.762
9. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:37.791
10. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:37.877
11. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:37.980
12. #36 au TOM’S GR Supra 1:38.036
13. #37 Deloitte TOM’S GR Supra 1:38.200
14. #23 MOTUL Niterra Z 1:38.324
GT300
1. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:46.817
2. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:46.874
3. #87 OPEN HOUSE Lamborghini GT3 1:47.055
4. #11 GAINER TANAX Z 1:47.297
5. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:47.544
6. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:47.618
7. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:47.664
8. #30 apr GR86 GT 1:47.704
9. #96 K-tunes RC F GT3 1:47.704
10. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:47.886
11. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:47.892
12. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:47.997
13. #31 apr LC500h GT 1:48.015
14. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:48.034
15. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:48.040
16. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:48.125
17. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:48.205
18. #777 D'station Vantage GT3 1:48.221
19. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:48.230
20. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:48.242
21. #65 LEON PYRAMID AMG 1:48.254
22. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:48.384
23. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:48.608
24. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:48.812
25. #22 アールキューズ AMG GT3 1:48.897
26. #48 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R 1:49.160
27. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:49.385
28. #32 ENEOS X PRIME GR GT3 concept 1:49.638
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